Nothing Phone (2) sarà ecosostenibile: produzione in India con materiali riciclati

Nothing Phone (2) sarà un prodotto particolarmente ecologico, realizzato con materiali riciclati e plastiche sostenibile, stando ad un nuovo report realizzato da un quotidiano indiano. La produzione del nuovo smartphone Nothing tornerà in India, proprio come avvenuto per Phone (1), e sarà realizzato da BYD Electronics nella sede di Tamil Nadu.

Sarà BYD a produrre il nuovo Nothing Phone (2) in India

Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano Indian Express, Nothing Phone (2) sarà il prodotto più sostenibile che la compagnia abbia mai realizzato, con una carbon footprint pari a 53.45 Kg, oltre 5 Kg in meno rispetto alla produzione di Nothing Phone (1).

La realizzazione del nuovo smartphone vedrà impiegati circa tre volte di più componenti riciclati oppure bio rispetto al passato, includendo schede di circuito in stagno e lamina di rame riciclati, mentre i 28 stampi saranno realizzati con oltre il 90% di acciaio riciclato e alimentati dal 100% di energia rinnovabile.

Nothing Phone (2) sarà quindi uno smartphone estremamente ecologico, eliminando anche qualsiasi traccia di plastica nella confezione di vendita, proprio come accaduto in occasione del lancio del primo smartphone della compagnia. Il nuovo prodotto dovrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di luglio, l'attesa quindi sta per terminare.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le