Nothing Phone (2) ha una data, e ci sono buone notizie per la batteria

Mentre c'è chi si immagina come sarà fatto, Carl Pei procede a fornirci nuove informazioni su Nothing Phone (2), il secondo smartphone della sua avventura post-OnePlus. Della nuova uscita sappiamo già alcune cose, fra cui l'acquisizione di diverse figure chiave che da OnePlus hanno deciso di passare a Nothing e partecipare al suo sviluppo. Ma adesso passiamo a qualcosa di più concreto, visto che lo stesso Carl Pei ha rilasciato nuove informazioni sulla scheda tecnica ma soprattutto il mese di lancio.

Nothing Phone (2) avrà una batteria più capiente, come confermato dal patron Carl Pei

Sappiamo già che Nothing Phone (2) si baserà sullo Snapdragon 8+ Gen 1, salendo dalla fascia media a quella più prossima ai top di gamma, anche se non ci aspettiamo un modello totalmente premium ma che punta a un compromesso fra specifiche e prezzo. Secondo Carl Pei, lo Snap 8+ Gen 1 è più collaudato, Qualcomm ha avuto tempo per ottimizzarlo e quindi ben venga, evitando la corsa alle specifiche che evidentemente non sta dando i frutti sperati a molte aziende. Il cambio di SoC garantirà miglioramenti sostanziali, e sarà accompagnato da una batteria maggiorata, che passerà da 4.500 a 4.700 mAh; non ne conosciamo ancora la potenza di ricarica, ricordando che Phone (1) si ricarica a 33W e via wireless a 15W. Nothing Phone (2) sta venendo disvelato e potrebbe presentarsi come lo smartphone dell'estate: è stato confermato che sarà presentato ufficialmente nel corso del mese di luglio 2023, a un anno esatto dal primo modello.

