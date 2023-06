Saldi di giugno Geekmall: super sconti e offerte speciali su tanti prodotti tech!

Arriva il mese di giugno e partono i nuovi saldi targati Geekmall: l'e-commerce ha dato il via ad un'iniziativa promozionale ricca di occasioni, con il meglio della tecnologia a prezzi super convenienti. Tra flash sale e coupon, le offerte coinvolgono tutti i prodotti presenti nello store; in aggiunta è presente un simpatico evento Lucky Draw, iniziativa che permette di mettere le mani su vari premi (come la bici elettrica Eleglide M1 e il monopattino Kukirin G2 Max).

Arrivano i saldi di giugno su Geekmall: tante occasioni in offerta lampo e nuovi coupon per risparmiare

Durante l'evento dedicato ai super saldi di giugno, gli utenti possono beneficiare di una serie di sconti che comprendono tutti i prodotti su Geekmall. Inoltre, grazie ai seguenti codici sconto, è possibile risparmiare ulteriormente nelle categorie indicate.

Coupon 5ZD94NFR2 – 5% di sconto su qualsiasi Power Station portatile;

– 5% di sconto su qualsiasi Power Station portatile; Coupon 4BFLW1VD5 – 4% di sconto su bici e monopattini elettrici;

– 4% di sconto su bici e monopattini elettrici; Coupon S7NZKCP5 – 30€ di sconto su un acquisto superiore ai 500€;

– 30€ di sconto su un acquisto superiore ai 500€; Coupon HKG4UNM2 – 10€ di sconto su un acquisto superiore ai 150€;

– 10€ di sconto su un acquisto superiore ai 150€; Coupon 69VMVAYI – 5€ di sconto su un acquisto superiore ai 20€.

I nuovi coupon, uniti ai prezzi top di Geekmall (e alle tante offerte disponibili) permettono di ottenere il risparmio decisamente ghiotto. Date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento, in modo da non perdere nessuna occasione!

Le iniziative promozionali non finiscono qui: per la prima volta, gli utenti possono partecipare ad una simpatica pesca fortunata. L'evento Lucky Draw dura fino all'11 giugno 2023 e permette di ottenere tanti premi (come il monopattino Kukirin G2 Max e la bici Eleglide M1). Partecipare è semplice: basta registrarsi a Geekmall e ogni giorno riceverai un tentativo; gli utenti che hanno effettuato ordini in precedenza potranno beneficiare invece di tre tentativi al giorno.

Vuoi ottenere ancora più chance al giorno? Allora iscriviti alla newsletter di Geekmall, condividi l'evento Lucky Draw sui social oppure effettua un ordine durante il periodo promozionale per ricevere tre tentativi extra.

Infine vi segnaliamo anche altre occasioni top su Geekmall:

Kukirin G2 Max scende a 769€ con il coupon MMJUZI6D ;

con il coupon ; Eleglide M1 scende a 584,99€ con il coupon 2CDGTMEP ;

con il coupon ; Kugoo Kirin M4 Pro scende a 539€ con il coupon S7NZKCP5.

Queste sono solo alcune delle tante offerte e sconti disponibili durante l'evento Super Sale di giugno su Geekmall!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

