L’Isola Dinamica di Realme: quali smartphone riceveranno la Mini Capsule

Fin dal debutto degli ultimi modelli di Cupertino, l'attenzione di tantissimi utenti si è focalizzata sull'Isola Dinamica. Si tratta di una funzionalità che rendere utile il foro dei display, trasformandolo in un qualcosa da valorizzare. La risposta dal mondo Android non si è fatta attendere ed arrivata da Realme con il lancio della Mini Capsule. Al momento questa feature è disponibile solo su una manciata di dispositivi e viene da chiedersi quali saranno gli altri smartphone del brand che la riceveranno: proviamo a fare delle ipotesi!

Realme Mini Capsule: quali smartphone riceveranno la versione Android dell'Isola Dinamica

Al momento non è presente un elenco ufficiale dei degli smartphone Realme che riceveranno la funzione Mini Capsule e le stesse tempistiche di rilascio dell'aggiornamento non sono state confermate. Tuttavia possiamo fare dei pronostici, dato che ci sono dei dispositivi che potremmo definire imprescindibili.

Per prima cosa andiamo a vedere quali sono gli smartphone che attualmente presentano la versione di Realme dell'Isola Dinamica.

Impossibile non notare due dettagli: per prima cosa la Mini Capsule riguarda solo modelli Global e non cinesi; inoltre si tratta in tutti i casi di budget phone. Tirando le somme, sembra che Realme stia ancora sperimentando questa funzione e – soprattutto – l'interesse suscitato sembra riguardare più l'occidente che gli utenti in patria.

A parte queste considerazioni, possiamo stilare un primo elenco di quali smartphone Realme riceveranno la Mini Capsule tramite aggiornamento (ma ovviamente restiamo in attesa di dettagli da parte dell'azienda).

Il modelli della serie Realme 11 sono stati lanciati in Cina ma senza Mini Capsule; resta da vedere se le versioni Global (in arrivo a breve) avranno la funzione al debutto o se la riceveranno in un secondo momento.

Come funziona la Mini Capsule di Realme e come attivarla?

La Mni Capsule di Realme è una funzionalità che ricorda l'Isola Dinamica di Cupertino: si tratta di un modo per far guadagnare utilità al foro nel display (o al notch, nel caso di Narzo N53), con una finestra interattiva in cui visualizzare alcuni parametri del dispositivo. La Capsule permette di conoscere lo stato della ricarica del terminale; sono presenti anche informazioni relative ai passi e ai dati utilizzati.

Per attivare la feature basta accedere alle Impostazioni, poi Realme Lab ed attivare la Mini Capsule (ovviamente solo su smartphone supportati). Aspettando dettagli dall'azienda, se siete curiosi di provare l'Isola Dinamica su Android potete utilizzare un'applicazione.

