Super sconto Eneba: i buoni regali Amazon costano meno con questo Coupon!

Arriva una promozione decisamente ghiotta per tutti i cacciatori di occasioni: acquistando un buono regalo Amazon del valore di 100€ su Eneba è possibile sfruttare un nuovo codice sconto per risparmiare! Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

Aggiornamento 05/06: la promozione torna nuovamente attiva. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo!

Acquista un buono regalo Amazon di 100€ su Eneba e risparmi: ecco come fare

Il funzionamento della promozione è davvero semplicissimo: basta acquistare un buono regalo Amazon (da 100€) direttamente tramite Eneba e utilizzare il codice sconto ITAMA. In questo modo il prezzo finale sarà di 94,99€ e voi potrete beneficiare di 100€ di credito da spendere sull'e-commerce più famoso al mondo. Inoltre segnaliamo che l'offerta è cumulativa, quindi è possibile acquistare più buoni per un maggiore risparmio.

Ma come fare per attivare il buono regalo una volta acquistato? La procedura è semplicissima: concluso l'ordine, riceverete subito il buono in formato digitale: dopodiché recatevi su Amazon, nella pagina dedicata al vostro account. Qui è presente l'opzione dedicata ai buoni regalo: basterà inserire il codice ricevuto per ottenere subito i 100€ di credito!

