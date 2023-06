Addio “Hey, Siri!”: Apple presenterà il nuovo comando vocale alla WWDC

Aggiornamento 05/06: Gurman ha reiterato l'indiscrezione che vorrebbe Apple in procinto di lanciare il nuovo comando vocale per Siri in occasione dell'evento Worldwide Developer Conference 2023 che si terrà tra qualche ora a Palo Alto. Trovate tutte le informazioni direttamente all'interno dell'articolo.

Secondo alcune indiscrezioni emerse online in queste ore, Apple starebbe pensato di snellire la frase di attivazione dell'assistente vocale per i dispositivi iOS. Presto, quindi, potremo dire addio ad “Hey, Siri!” in favore di un comando vocale più veloce.

Addio “Hey, Siri!”, presto servirà una sola parola per attivare l'assistente vocale

Stando alle ultime informazioni condivise dal noto analista del settore Mark Gurman, Apple avrebbe intenzione di ridurre ad una sola parola la frase di attivazione per Siri, l'assistente vocale presente se quasi tutti i dispositivi prodotti di recente dall'azienda di Cupertino.

A partire dal prossimo anno (o al massimo dal 2024), potrebbe bastare pronunciare “Siri!” per invocare l'assistente di Apple ed iniziare subito ad impartire i comandi vocali. Il cambiamento sembrerebbe banale, ma questa piccola “sfida tecnica” richiederà tanto allenamento per l'IA che gestisce Siri.

Il 2023 sarà anche l'anno dei primi iPhone con USB-C, così come nel 2024 potremmo vedere gli smartphone di Apple implementare i tasti a stato solido anche per volume e accensione.

Aggiornamento 05/06: il nuovo comando vocale in arrivo alla WWDC

Mark Gurman ha confermato nuovamente l'ipotesi del cambio di comando vocale per Siri, suggerendo che la nuova interazione verrà annunciata molto probabilmente nel corso della WWDC 2023, in occasione della presentazione di iOS 17. Per richiamare l'assistente vocale di Apple sarà necessario pronunciare semplicemente “Siri!“, eliminando il richiamo “Hey” e semplificando l'attivazione del servizio. Il comando vocale, probabilmente, sarò utilizzando anche dal nuovo Reality Pro: il primo casco per la realtà virtuale e aumentata della compagnia di Cupertino.

