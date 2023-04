iOS 17, trapelano altre novità: come cambierà il software di iPhone

Manca poco più di un mese alla WWDC23, la conferenza annuale in cui Apple illustrerà agli sviluppatori e al grande pubblico come cambierà il suo software, principalmente iOS 17. Il prossimo major update di Cupertino verrà presentata non soltanto a bordo della serie iPhone 15 ma verrà portata anche su tutti i precedenti modelli compatibili. E in attesa dell'evento, dal social cinese Weibo arriva una fuga di notizie, con il leaker Setsuna Digital che ha svelato alcune delle novità che lo comporrebbero.

Con l'aggiornamento ad iOS 16 è stata rivoluzionata la schermata di blocco, non più statica ma configurabile da parte dell'utente, e con iOS 17 verrebbero aggiunte più opzioni di personalizzazione, fra dimensioni dei caratteri, emoji wallpaper e altro ancora, con anche l'aggiunta della condivisione della propria configurazione con altri come già avviene con Apple Watch. Questa schermata si ricollega ad Apple Music, che con il major update acquisirebbe la possibilità visualizzare i testi delle canzoni sulla lock screen, oltre a un'interfaccia incentrata meno sul testo e più sulla grafica.

Viene poi menzionata una modifica al toggle della torcia, che acquisirebbe un controllo più granulare per regolare l'intensità della luminosità. Infine, la libreria delle app potrebbe essere personalizzata, aggiungendo la possibilità di rinominare le cartelle, e si confermano le novità per il Centro di Controllo. Di iOS 17 si parlava inizialmente come di un aggiornamento molto corposo, ma la necessità di lavorare al software xrOS del visore Reality Pro avrebbe portato Apple a far concentrare i sviluppatori in quella direzione. Ma non dimentichiamoci che iOS 17 sarà la primissima versione del firmware a permettere il sideloading delle app (ma non per tutti), ci sarà un inedito diario personale, un'Isola Dinamica più protagonista.

