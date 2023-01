Apple: iOS 17 potrebbe deludere, le risorse sono sullo sviluppo di Reality Pro

A poche ore dal rilascio di iOS 16.3, un importante aggiornamento del sistema che risolve alcuni problemi noti di iPhone 14 e introduce altre piccole migliorie, emergono in rete i primi dettagli di iOS 17. Scopriamo insieme quali potrebbero essere le novità che Apple ha in serbo per i suoi utenti.

iOS 17 potrebbe essere povero dal punto di vista delle novità

A diffondere la notizia è stato l'ormai affidabile LeaksApplePro. Stando a quanto riferito dalla fonte, Apple starebbe concentrando gran parte delle sue risorse sullo sviluppo di Reality Pro, il suo primo visore per la Realtà Mista, e ciò andrebbe a discapito di alcuni prodotti. iOS 17 sarebbe tra questi. Secondo le indiscrezioni, infatti, la prossima versione del sistema operativo per iPhone potrebbe essere povero dal punto di vista delle novità e non subire grosse modifiche lato design.

Implementazioni maggiori le subirebbe l'app Music, specie per quanto riguarda la navigazione in-app, mentre altre piccole modifiche interesseranno l'app Trova il mio, e-mail, Promemoria, File, Fitness e Wallet. Secondo la fonte, poi, iOS 17 potrebbe introdurre l'app dedicata a Reality Pro – e ciò non sorprende, dal momento in cui il lancio del visore è atteso per quest'anno – ma non sono state rivelate altre informazioni a riguardo.

Oltre ciò, il codice di iOS 17 sembra anche aver confermato alcune voci riguardo i prossimi iPhone 15, e più nello specifico la presenza di una porta USB di tipo C e il supporto per velocità di trasferimento USB 3.2 solo per la variante Pro e Ultra. Quest'ultimo, potrebbe anche godere di un software di elaborazione delle immagini più avanzato, e dunque di un comparto fotografico molto più sofisticato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il