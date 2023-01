Messenger: arrivano i temi, reaction, anteprima link e molto altro per le chat crittografate

Facebook Messenger sta per ricevere tante entusiasmanti novità che renderanno l'esperienza della chat crittografata più personalizzata! Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Tutte le novità in arrivo su Messenger per le chat crittografate

Il team di Mark Zuckerberg sta per introdurre un po' di modifiche in Messenger, e più nello specifico alle chat crittografate end-to-end. Per chi non lo sapesse, anche il servizio di messaggistica di Facebook sta cercando di offrire un maggiore livello di sicurezza delle chat e ha iniziato ad implementare la crittografia end-to-end. Al momento, tuttavia, questa particolare tecnologia di sicurezza è disponibile solamente per le conversazioni segrete.

Le modifiche alle chat crittografate di Messenger sono molte. Anzitutto, sarà possibile dare quel tocco di stile in più alle conversazioni grazie a nuove opzioni di personalizzazione: sarete in grado di impostare temi, sfondi a tinta unita o sfumati e scegliere tra una valanga di opzioni disponibili.

L'aggiornamento, inoltre, introduce le bolle anche per le chat crittografate. In altre parole, potete ridurre le conversazioni ad una piccola bolla che potrete spostare in ogni angolo dello schermo, e continuare a chattare mentre utilizzate altre app. Anche per le chat crittografate sarà poi possibile visualizzare lo stato di attività, e quindi vedere se un utente è attivo o meno (a patto che si abiliti questa funzione) e impostare una foto profilo per le conversazioni di gruppo.

Altre modifiche importanti riguardano l'implementazione delle anteprime dei link, che mostrano una piccola immagine di anteprima della pagina web che si aprirà una volta cliccato sul link; e la possibilità di personalizzare la lista delle reaction di risposta rapida ai messaggi.

L'aggiornamento è già in fase di rilascio e raggiungerà nei prossimi giorni tutti gli utenti che dispongono della funzione di chat crittografata – che ricordiamo essere ancora in fase di test e dunque non ancora disponibile per tutti.

