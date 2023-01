OnePlus 11 Global: trapelano i prezzi (accessori compresi)

Presentato poco dopo capodanno, OnePlus 11 si sta facendo attendere in occidente, accrescendo la curiosità di coloro che attendono di scoprire quale sarà il prezzo di vendita fuori dalla Cina. Dopo anni passati a dare priorità a Europa e Stati Uniti, dopo la fusione con OPPO ha iniziato a presentare i suoi top di gamma prima in Cina che nel resto del mondo. E adesso che abbiamo una data ufficiale per il lancio della variante Global, un nuovo leak ce ne svela il costo di listino.

Ecco quanto dovrebbe costare OnePlus 11 Global fuori dalla Cina

Prima di tutto, partiamo col ricordare qual è il prezzo di vendita di OnePlus 11 in Cina, ovvero 3.999 yuan (541€) per la 12/256 GB, 4.399 yuan (596€) per la 16/256 GB e 4.899 yuan (663€) per la 16/512 GB. Ma come si traducono questi prezzi fuori dai confini cinesi? Il leak trapelato in rete svela i costi per l'India, che sarebbero i seguenti:

12/256 GB: 54.999 RS ( 621€ )

) 16/256 GB: 59.999 RS ( 678€ )

) 16/512 GB: 66.999 RS (757€)

Questi che vedete qua sopra sono i prezzi convertiti 1:1, ma sappiamo bene che quando uno smartphone arriva in Europa i costi lievitano per varie ragioni. Se facciamo un confronto matematico fra i prezzi indiani e italiani di OnePlus 10 Pro e quelli indiani per OnePlus 11, ne viene fuori che il nuovo top di gamma dovrebbe avere prezzi italiani pari a 754€, 822€ e 919€. Ovviamente prendete il tutto con le pinze, perché OnePlus potrebbe decidere di alzare i prezzi a causa della maggiore inflazione nei mercati europei.

Per quanto riguarda gli altri accessori, OnePlus Buds Pro 2 avrebbero un costo pari a 11.999 RS, lo stesso delle prime Buds Pro, che quindi da noi potrebbero arrivare nuovamente a 149€. Infine, la prima tastiera OnePlus costerebbe 9.999 RS: al cambio ammonta a 113€ ma il cui costo finale potrebbe aggirarsi attorno ai 125€ (se mai arriverà in Europa).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il