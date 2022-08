Facebook Messenger testa una funzionalità che renderà le chat molto più sicure

Facebook Messenger non offre ancora la crittografia end-to-end come impostazione predefinita di tutte le chat. Piuttosto, chi vuole attivarla per rendere le proprie conversazioni più sicure, dovrà farlo manualmente all'interno di ogni singola chat. In futuro, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Crittografia end-to-end come impostazione predefinita per rendere Messenger un luogo più sicuro in cui messaggiare

Facebook Messenger starebbe testando una funzionalità che permetterà di attivare la crittografia end-to-end come impostazione predefinita. Attualmente, la nota piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, offre già la possibilità di attivare la crittografia end-to-end manualmente in ogni singola chat. Per questo motivo, soprattutto tra le persone meno attente al fattore sicurezza, questa tecnologia non è molto diffusa su Messenger.

Per chi non lo sapesse, grazie alla crittografia end-to-end nessuno – eccetto l'utente stesso – può accedere e visualizzare i messaggi scambiati nella Chat di Facebook. Questo sistema rende quindi conversare su Messenger un'attività molto più sicura, rendendo più difficile (ma non impossibile) per hacker e forze dell'ordine curiosare tra le chat.

Facebook è stato in passato criticato per il non aver reso la crittografia end-to-end un'impostazione predefinita di Messenger. Il social ha risposto alle accuse sostenendo quanto sia difficile implementare una tecnologia del genere su di una piattaforma utilizzata da miliardi di persone, visto che questo sistema può rappresentare un limite per operazioni di ordine pubblico. Nel tentativo di trovare un equilibrio tra privacy degli utenti e sicurezza, Facebook prevede di rilasciare ufficialmente questa funzionalità il prossimo anno.

