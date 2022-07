Facebook vuole rivoluzionare tutto: più profili con un solo account!

Il social di Mark Zuckerberg starebbe testando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di stabilire un confine molto più preciso tra vita personale e professionale, o comunque di godere di un'esperienza ancora più personalizzata basata su relazioni e interessi. Facebook potrebbe introdurre la possibilità di creare più profili con un solo account: una novità assoluta per la piattaforma di Meta.

Facebook testa una nuova funzionalità per creare fino a 5 diversi profili con uno stesso account

Stando a quanto riportato dalla fonte, Facebook starebbe testando con alcuni utenti una nuova funzionalità che permetterà di diversificare il proprio account in base alle relazioni e agli interessi. Più nello specifico, la novità consiste nella possibilità di creare fino ad un massimo di cinque profili Facebook, tutti collegati ad uno stesso account principale, e per ciascuno di essi avere una cerchia di amici diversa e interessi diversi.

In questo modo sarà possibile, ad esempio, avere un profilo pensato per i colleghi e il mondo professionale, e uno da destinare agli amici e ai parenti, più personale ed intimo. O ancora sarà possibile avere un profilo da dedicare ad un interesse particolare, come la cucina, e poter quindi seguire i propri chef preferiti e altri contenuti correlati.

Inoltre, sembra che non sia necessario assegnare agli altri profili un nome utente reale, purché siano collegati a un account principale che rispecchia il nome e il cognome reali della persona. In aggiunta, anche i profili aggiuntivi dovranno rispettare le politiche di Facebook applicate all'account principale e, anzi, nel caso in cui le linee guida verranno in qualche modo violate, si avranno ripercussioni anche sull'account primario. Ciò eviterà possibili abusi da parte degli utenti.

Alcune funzionalità di Facebook, tuttavia, resteranno disponibili solo per gli account principali, come la creazione e la gestione di una Pagina o l'utilizzo di Facebook Dating. Come anticipato, la funzionalità è attualmente in fase di test per alcuni utenti e non sappiamo se e quando verrà rilasciata ufficialmente.

