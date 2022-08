Xiaomi Buds 4 Pro: non delle cuffie TWS, ma dei veri gioielli per le vostre orecchie

Xiaomi lancerà presto le Buds 4 Pro, i nuovi auricolari TWS dal design squisitamente elegante e singolare. La nuova proposta premium del colosso cinese garantirà una esperienza audio senza precedenti: tra le sue caratteristiche principali, vanta una riduzione del rumore fino a 48 dB e audio spaziale indipendente.

In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che è trapelato finora su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo dei nuovi auricolari Xiaomi.

Design e specifiche tecniche

Le Xiaomi Buds 4 Pro presentano un design molto elegante, con una finitura che le rende molto simili a dei gioielli, specie nella nuova colorazione dorata. Il corpo degli auricolari, così come quello della custodia di ricarica, presenta una doppia finitura opaca/metallizzata molto piacevole, che richiama subito l'idea di star possedendo un prodotto premium. Il design resta in-ear, garantendo un'esperienza d'uso comoda e stabile.

Dal punto di vista delle funzionalità, si dice che le Xiaomi Buds 4 Pro possano offrire funzionalità ancora più avanzate delle Redmi Buds 4 Pro, che vantano una tecnologia di riduzione del rumore fino a 43 dB. A tal proposito, come confermato dalla stessa azienda su Weibo, la proposta a marchio Xiaomi offrirà una riduzione attiva del rumore fino a 48 dB. Oltre ciò, gli auricolari offriranno un'esperienza audio spaziale avanzata e indipendente, oltre e diverse modalità di ascolto.

Non mancherà poi la possibilità di controllare la riproduzione musicale e di gestire le chiamate telefoniche interagendo direttamente con il corpo degli auricolari. Siamo in attesa di scoprire tutte le altre informazioni in merito a funzionalità e autonomia di questi nuovi auricolari Xiaomi.

Xiaomi Buds 4 Pro – Disponibilità e prezzo

Xiaomi Buds 4 Pro verranno lanciate in Cina il prossimo 11 agosto. Si dice che gli auricolari possano raggiungere il mercato indiano (e di conseguenza, o almeno si spera, quello globale) nelle settimane successive. Non ci sono ancora informazioni sul probabile prezzo di vendita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il