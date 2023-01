Apple: è tempo di iOS 16.3, iPadOS 16.3 e macOS 13.2 (e non solo)

Se avete avuto problemi di linee orizzontali sullo schermo del vostro iPhone, ci sono buone notizie: è arrivato l'aggiornamento iOS 16.3, e non è il solo aggiornamento rilasciato. In queste ore, infatti, Apple ha dato via al roll-out globale dei vari iPadOS 16.3 e macOS 13.2, così come dei nuovi update watchOS 9.3 e tvOS 16.3: vediamo quali sono le varie novità.

Tutte le novità di Apple con iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS 13.2, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS 13.2

iOS 16.3

La prima cosa che salta all'occhio per i possessori di iPhone con l'aggiornamento iOS 16.3 è il nuovo sfondo Unity Wallpaper per celebrare il Black History Month. È stato poi aggiunto il supporto alla chiave di sicurezza FIDO per gli Apple ID per avere ancora più sicurezza sul proprio account, così come l'aggiunta della crittografia end-to-end iCloud su ancora più dati, fra cui foto, note e backup, adesso anche in Italia.

Il nuovo sfondo Unity onora la storia e la cultura black per celebrare il Black History Month

Le chiavi di sicurezza per l'ID Apple consentono agli utenti di rafforzare la sicurezza del proprio account richiedendo una chiave di sicurezza fisica come parte del processo di accesso con autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi

Supporto per HomePod (2° generazione)

Le chiamate SOS di emergenza ora richiedono di tenere premuto il pulsante laterale con il pulsante del volume su o giù e quindi rilasciarlo per evitare chiamate di emergenza involontarie

Risolve un problema in Freeform in cui alcuni tratti di disegno creati con Apple Pencil o il dito potrebbero non essere visualizzati sulle schede condivise

Risolve un problema per cui lo sfondo potrebbe apparire nero nella schermata di blocco

Risolve un problema in cui le linee orizzontali possono apparire temporaneamente durante il risveglio di iPhone 14 Pro Max

Risolve un problema per cui il widget Home Lock Screen non visualizza accuratamente lo stato dell'app Home

Risolve un problema per cui Siri potrebbe non rispondere correttamente alle richieste di musica

Risolve i problemi in cui le richieste di Siri in CarPlay potrebbero non essere comprese correttamente

iPadOS 16.3

Passiamo poi all'aggiornamento iPadOS 16.3, ma non aspettatevi grandi novità se non l'aggiunta della chiave di sicurezza FIDO e altre modifiche minori.

Le chiavi di sicurezza per l'ID Apple consentono agli utenti di rafforzare la sicurezza del proprio account richiedendo una chiave di sicurezza fisica come parte del processo di accesso con autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi

Supporto per HomePod (2° generazione)

Risolve un problema in Freeform in cui alcuni tratti di disegno creati con Apple Pencil o il dito potrebbero non essere visualizzati sulle schede condivise

Risolve un problema per cui Siri potrebbe non rispondere correttamente alle richieste di musica

macOS Ventura 13.2

Così come iPadOS 16.3, anche l'aggiornamento macOS Ventura 13.2 non stravolge granché le carte in tavole del precedente firmware:

Le chiavi di sicurezza per l'ID Apple consentono agli utenti di rafforzare la sicurezza del proprio account richiedendo una chiave di sicurezza fisica come parte del processo di accesso con autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi

Risolve un problema in Freeform in cui alcuni tratti di disegno creati con Apple Pencil o il dito potrebbero non essere visualizzati sulle schede condivise

Risolve un problema per cui VoiceOver potrebbe smettere di offrire feedback audio durante la digitazione

watchOS 9.3

Per i possessori di Apple Watch c'è anche l'aggiornamento watchOS 9.3, che come iOS 16.3 aggiunge il nuovo sfondo e poco altro.

watchOS 9.3 include nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug, incluso il nuovo sfondo Unity Mosaic per onorare la storia e la cultura black in occasione del Black History Month

tvOS 16.3

Infine, per Apple TV arriva l'aggiornamento tvOS 16.3, che porta con sé unicamente la risoluzione di bug vari.

Come installare l'aggiornamento

Per iOS 16.3 e iPadOS 16.3: vai in “Impostazioni/Generali/Aggiornamento Software” per verificare la presenza dell'aggiornamento e avviarne l'installazione.

Per macOS 13.2 Ventura: vai in “Preferenze di Sistema/Aggiornamento Software“.

Per watchOS 9.3: apri l'app Watch su iPhone e vai in “Generali/Aggiornamento Software“.

Per tvOS 16.3: su Apple TV, vai in “Impostazioni/Aggiornamento software di sistema“.

