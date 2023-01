Android 14 impedirà l’installazione di alcune applicazioni

Per aiutare a combattere la diffusione dei malware e delle app pericolose, Google introdurrà una nuova funzione in Android 14 che impedirà completamente l'installazione di alcune applicazioni più vecchie oppure realizzate solo per versioni di Android non aggiornate.

Stop alle app più vecchie: Android 14 ne impedirà completamente l'installazione

Le linee guida per la pubblicazione delle app su Play Store sono stare recentemente aggiornate per indicare Android 12 come versione minimi per l'utilizzo delle API. Se uno sviluppatore, però, volesse aggirare questa imposizione, potrebbe rilasciare un file APK da installare manualmente. Tutto questo, non sarà più possibile con Android 14.

Secondo un cambiamento nel codice sorgente del sistema operativo, infatti, Android 14 renderà obbligatorio l'utilizzo delle API indicate dalle linee guida, bloccando completamente l'installazione delle app che non rispettano i requisiti. Questo vuol dire che, anche tramite APK, non sarà più possibile aggirare i requisiti minimi.

Tuttavia, qualora l'installazione di un'app più vecchia fosse davvero necessario, sarà possibile disattivare la restrizione tramite terminale dei comandi. Questa aggiunta, tuttavia, ridurrà la possibilità di installare per sbaglio un malware oppure un'app indesiderata.

Le prime indiscrezioni su Android 14, inoltre, suggeriscono che la nuova versione del sistema operativo possa offrire anche le gesture predittive e il supporto per le reti satellitari.

