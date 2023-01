Xiaomi Week Unieuro: smartphone, accessori e smart life oltre il 40% di sconto!

Il mese di gennaio ha portato con sé i saldi: si tratta del periodo più propizio per spendere, un modo per cominciare il nuovo anno all'insegna del risparmio. Le occasioni tech continuano fino al 29 gennaio grazie alla promozione Xiaomi Week targata Unieuro: smartphone Xiaomi e Redmi, vacuum cleaner, purificatori d'aria, smartwatch e tanti prodotti smart life in offerta solo online!

Xiaomi Week Unieuro: scopri tutti i prodotti Xiaomi e Redmi in offerta!

Fino a domenica 29 gennaio, nello store online di Unieuro trovi la promozione Xiaomi Week: si tratta di un'iniziativa dedicata ai prodotti della compagnia cinese e ai suoi brand partner, con tante offerte su smartphone e accessori. Ad esempio, Redmi Note 10 Pro viene proposto a 219€, ma c'è anche la smart TV Xiaomi P1E da 32″ HD a soli 179€.

Le occasioni riguardano anche gli utenti in cerca di un nuovo aspirapolvere senza fili: Mi Vacuum Cleaner G9 è in sconto a 169€ mentre il robottino Vacuum Mop 2 viene proposto con un ribasso del 42% (199€). Anche gli accessori sono in offerta a prezzi stracciati, ad esempio gli auricolari Redmi Buds Essential a 19.9€ e l'intramontabile Xiaomi Band 6 a soli 34.9€.

Ci sono tantissimi prodotti in promozione, con sconti anche oltre il 40%: per scoprire tutte le offerte della Xiaomi Week non resta che dare un'occhiata alla pagina dedicata presente nello store online di Unieuro. E ricordate: l'iniziativa resterà attiva fino al 29 gennaio.

