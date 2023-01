La tastiera OnePlus non ha più segreti nel video teaser ufficiale

L'evento del 7 febbraio non sarà soltanto la presentazione di OnePlus 11 e delle cuffie Buds Pro 2, ma anche della prima tastiera mai prodotta da OnePlus. Abbiamo avuto smartband e smartwatch, smart TV e monitor PC, un ecosistema che si sta per arricchire di un nuovissimo prodotto realizzato in collaborazione con la community tramite il programma OnePlus Featuring. E dopo i primi indizi sulle sue caratteristiche, il nuovo video teaser pubblicato dalla stessa compagnia ci fa scoprire come sarà fatta.

La prima tastiera OnePlus rivelata nel nuovo video teaser ufficiale

Quella che ci troviamo dinnanzi è una tastiera meccanica realizzata da OnePlus e progettata da Keychron, con chassis in alluminio CNC e design a doppia guarnizione per una più piacevole digitazione attenuata nel suono. Inferiormente, poi, possiamo notare uno stand in metallo lucido per regolarne l'inclinazione. In termini estetici, sarà una tastiera con keycaps dalle tonalità grigie chiare e scure, interrotte unicamente dai tasti Invio ed Esc che saranno colorato dell'iconico rosso OnePlus; inoltre, in alto a destra troveremo una manopola rotante (disponibile in varie colorazioni), probabilmente configurabile per vari utilizzi come la regolazione del volume e così via.

Sarà dotata di switch sostituibili per permettere agli utenti un certo grado di personalizzazione, con anche la possibilità di sfruttare firmware open source come VIA e QMK. Per quanto riguarda la compatibilità, è pensata per essere utilizzata nei principali ambienti PC, cioè Windows e macOS (e Linux), switch che può essere facilmente eseguito grazie al tasto posteriore, accanto al quale troviamo lo slider (in stile Alert Slider di OnePlus) per passare da connessione USB-C a Bluetooth 5.2. Non viene specificato, ma si vocifera anche la presenza di retroilluminazione RGB. Appuntamento al 7 febbraio per scoprirne tutte le specifiche ma soprattutto prezzo di vendita e disponibilità eventuale in Europa.

