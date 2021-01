L'azienda cinese sta lavorando a molteplici progetti tra cui ai nuovi OnePlus 9 ed anche al suo primo smartwatch di cui si è tanto parlando nell'ultimo periodo. Nonostante ciò ci sono anche altre novità in arrivo e la prima è stata appena ufficializzata in India! OnePlus Band è il primo dei progetti del brand a debuttare ufficialmente sul mercato: ecco tutto quello che c'è da sapere, tra caratteristiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

OnePlus Band ufficiale: tutto sulla prima smartband del brand cinese

Design e caratteristiche

La prima smartband della compagnia cinese, chiamata OnePlus Band, arriva con un look a capsula ricorda molto quello della band rivale di Xiaomi, con un cinturino il silicone (dalla doppia colorazione interna/esterna oppure singola) e ovviamente l'impermeabilità (IP68). Il dispositivo dovrebbe montare un display AMOLED da 1.1″ con risoluzione 294 x 126 pixel, gamma colori P3 e rivestimento antigraffio.

Il corpo misura 40,4 mm x 17,6 mm x 11,45 mm (solo la capsula) mentre il peso è di 22.6 grammi (con cinturino). L'azienda cinese ha pubblicato nel Play Store l'applicazione Health, che andrà ad accompagnare la smartband.

Funzionalità

L'indossabile nasce con la precisa volontà di andare a sfidare rivali del calibro di Xiaomi Mi Band 5 o anche l'Amazfit Band 5. Abbiamo un un cardiofrequenzimetro con sensore ottico, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), Bluetooth 5.0 BLE e tutte le funzioni solite (notifiche, controlli musicali, allarme, pulsante di scatto per la fotocamera e così via).

Tra le novità trova spazio la sincronizzazione con la modalità Zen (solo per smartphone OnePlus). La batteria è un'unità da 100 mAh che offre un'autonomia fino a 14 giorni. Non mancano poi fino a 13 modalità sportive, tra cui nuovo, corsa all'aperto, camminata, ciclismo ecc.

OnePlus Band ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di lancio di OnePlus Band – lanciata in India, ricordiamo – è di circa 27€ al cambio attuale, ovvero 2.499 rupie. I cinturini vengono proposti invece a 399 rupie, circa 4.4€. La smartband del brand potrebbe essere destinata, dato il prezzo, ad un pubblico meno esigente e ovviamente più ampio mentre il OnePlus Watch – atteso prossimamente – potrebbe invece ad ambiare ad un utenza premium.

Per quanto riguarda la disponibilità, OnePlus Band sarà in vendita dal 13 gennaio sul Amazon India, Flipkart e lo store del brand. Al momento la casa cinese non ha indicato se il dispositivo arriverà anche nel resto del mondo: restiamo in attesa di ulteriori novità!

