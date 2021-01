La moda degli smartphone pieghevole è sicuramente pronta ad esplodere nei prossimi anni. Ma che si vogliano rendere i propri dispositivi tali quando in realtà non lo sono, si finisce come l'utente che ha piegato in due Xiaomi Mi 11, completamente distrutto.

Xiaomi Mi 11 piegato in due e distrutto è tutto quello che non vorrete vedere oggi

La foto incriminata gira su Weibo da qualche ora e riporta proprio Mi 11, ancora nella propria cover in silicone, fatto a pezzi da uno sconsiderato utente, che probabilmente pensava di essere JerryRigEverything. Come si può vedere, la parte superiore è perfettamente perpendicolare, con tanti piccoli detriti di vetro ovunque.

Certo è che resta inspiegabile una scelta del genere, senza alcuna logica. Seppure sia nata una malcapitata idea di renderlo un “pieghevole”, non ha assolutamente senso spendere un equivalente di 500€ e ridurre in pezzi quello che è effettivamente un bellissimo prodotto già di suo.

La speranza è che, una volta arrivato in territorio Global, agli occidentali non venga in mente di emulare questo scriteriato utente che probabilmente non aveva più voglia di aspettare che Xiaomi lanciasse il suo foldable, di cui si parla con insistenza già da un po' di tempo. Questo episodio fa il paio con la Mi Band 5 esplosa qualche giorno fa in Italia, ma ovviamente parliamo di situazioni opposte.

