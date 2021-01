Quando fu presentata al mondo la nuova azienda di Li Nan, ex Capo di Meizu, i sentimenti erano davvero contrastanti. Ma da qualche ora, è online il primo prodotto di Angry Miao, il caricabatterie GaN CyberCharge, con potenza fino a 90 W dalle alte prestazioni.

Angry Miao: Li Nan spiega il processo di sviluppo del caricabatterie GaN da 90 W

Già a guardarlo dal design, assume sicuramente un mood originale con la sua struttura futuristica, rispetto all'invasione di bianco degli altri caricabatterie ultra-veloci. Ma l'Angry Miao CyberCharge è sicuramente anche un prodotto molto potente, non solo per la potenza da 90 W che riesce a raggiungere, ma anche per tutte le possibilità di ricarica che si porta in dote.

Infatti, sono presenti due porte USB Type-C ed una Type-A, per poter caricare qualsiasi dispositivo sia in grado di supportare quel peso di ricarica (sì, anche i MacBook). Li Nan ha spiegato che per arrivare a questo prodotto ci sono stati ben 12 test in fase di sviluppo, proprio per ottenere grande qualità.

Come riportano i media cinesi, attualmente non si sa quando arriverà sul mercato, ma se l'andazzo è questo, Angry Miao potrebbe risultare una start up dal grande potenziale, forte anche di alcuni investimenti ottenuti prima della sua fondazione.

