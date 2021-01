Ultimamente non si parla d'altro: il nuovo top di gamma della casa di Lei Jun ha debuttato il 28 dicembre in Cina e ovviamente l'entusiasmo è alle stelle (anche se non per tutti, visto il design inedito ed atipico). Se siete curiosi di scoprire tutto sul dispositivo, qui trovate tutti i dettagli ma nel frattempo ecco spuntare l'ennesima novità: sui profili ufficiali della compagnia cominciano già a fioccare i primissimi indizi in merito all'uscita di Xiaomi Mi 11 Global ed abbiamo anche una possibile certificazione!

Aggiornamento 07/01: nuovo avvistamento per il top di gamma in versione Global, stavolta grazie a Google. Trovate tutte le novità a fine articolo.

Già si parla dell'uscita di Xiaomi Mi 11 Global: cosa bolle in pentola?

Pensare ad un lancio in contemporanea o poco dopo la presentazione in Cina era irreale e infatti l'evento asiatico dedicato al flagship si è concluso senza sorprese per noi occidentali. Tuttavia il post pubblicato da Daniel D, portavoce di Xiaomi Global e Marketing Manager è parecchio importante. Su Twitter, il dirigente ha fatto un riferimento esplicito a Xiaomi Mi 11 Global, in arrivo prossimamente: si tratta di una tempistica davvero insolita, troppo a ridosso con l'evento in patria (ricordiamo, avvenuta il 28 dicembre).

Almost time to step into the spotlight. Details for our @xiaomi global markets coming soon. Spoiler alert: its going to be amazing. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa — Daniel D (@Daniel_in_HD) December 22, 2020

Le stranezze continuano con la risposta del profilo ufficiale di Xiaomi, che rincara la dose seppur non aggiungendo alcun dettaglio a quanto scritto da Daniel D. A parte faccine e commenti relativi a quanto sia fantastico il nuovo top di gamma (speriamo bene… ) è possibile dedurre qualche indizio relativo all'uscita internazionale del prossimo dispositivo del brand cinese.

We can't say much more, but we can definitely confirm that spoiler.😎 — Xiaomi (@Xiaomi) December 22, 2020

Ovviamente il tutto è da prendere con le dovute precauzioni e va considerato come una semplice ipotesi. Questi indizi e il fatto che già si cominci a parlare dello Xiaomi Mi 11 Global in modo così esplicito fanno pensare ad un possibile lancio già a gennaio oppure a febbraio. In entrambi i casi si tratterebbe di anticipare i tempi a cui siamo abituati, dato che il precedente Mi 10 è arrivato a marzo di quest'anno. Sarà davvero così?

Spunta la prima certificazione del modello Global

Le novità di oggi in merito allo Xiaomi Mi 11 Global cominciano con un leak di Mukul Sharma. L'insider ha corretto il tiro di una sua precedente indiscrezione: il modello siglato M2011K2G e avvistato sul portale dell'ente EEC (riferito all'Europa orientale) non riguarda Redmi K40, bensì la versione internazionale del nuovo Mi 11. Insomma, il dispositivo sarebbe in prova già dal mese di novembre, un dettaglio che continua a far pensare ad un possibile lancio a stretto giro.

Testing the spotlights right now. The #Mi11Series global launch is about to happen. Stay tuned for more details! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/e5WMAheJjK — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2020

Nel frattempo la divisione Global di Xiaomi continua con i teaser dedicati al top di gamma: Mi 11 arriverà da noi già a gennaio? Teniamo le dita incrociate, vista la “fretta” con la quale si sta muovendo l'azienda! Prima di lasciarvi voglio però mettere la pulce nell'orecchio: in Cina la questione del caricabatterie in confezione si è conclusa con un lieto fine (per gli utenti). Sarà lo stesso anche da noi? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Xiaomi Venus avvistato su Google Play Console | Aggiornamento 7/01

Al momento la divisione europea di Xiaomi è tutta concentrata sul debutto dei prossimi Redmi 9T e Note 9T, ma per fortuna le indiscrezioni sull'arrivo di Mi 11 Global continuano imperterrite. Il top di gamma è stato avvistato nel database di Google Play Console con il nome in codice Venus ed alcune specifiche (incomplete), tra cui la presenza di 8 GB di RAM. Sappiamo già che il dispositivo arriverà in Europa – vista la conferma da parte di Xiaomi – e sembra che il lancio sia sempre più vicino: per quanto minimo, questo di certo rappresenta un ennesimo passo avanti!

