Xiaomi Mi Band 5 esplode durante la ricarica: che cosa è successo

Il nuovo anno comincia con un buon auspicio (ovviamente siamo ironici) per un povero utente europeo alle prese con una Xiaomi Mi Band 5 difettosa: la smartband è esplosa durante la ricarica e il risultato è quello che vedete in queste foto. Andiamo a scoprire cos'è successo e quali sono i dettagli di questa storia spuntata in rete poche ore fa.

Xiaomi Mi Band 5 esplode: ecco le immagini e i presunti dettagli

Per prima cosa partiamo col dire che secondo quanto riportato sotto il tweet del leaker che ha girato la notizia, si tratterebbe di un episodio avvenuto in Italia o in Portogallo. Quale che sia il paese interessato, riguarderebbe quindi una Xiaomi Mi Band 5 Global venduta in Europa e non un modello per il mercato asiatico. L'utente in questione racconta di aver messo in carica l'indossabile e dopo circa 10 minuti la Xiaomi Mi Band 5 ha cominciato a “prendere fuoco” e poi è esplosa.

Ovviamente non si parla di un'esplosione atomica, ma immaginiamo che sia stata una scena impressionante (anche visto lo spiacevole risultato finale).

Il dispositivo sarebbe stato un prodotto praticamente nuovo ed acquistato su Amazon; inoltre l'utente sostiene di aver utilizzato il caricabatterie originale della smartband e di non aver in nessun modo compromesso l'accessorio.

La Xiaomi Mi Band 5 difettosa (e morta) è stata rispedita al mittente ma al momento mancherebbe ancora una risposta da parte di Amazon e della casa cinese. Ovviamente non facciamo allarmismi: come abbiamo imparato nel corso degli anni, questi sono episodi che possono verificarsi, seppur in modo isolato. Si tratta pur sempre di prodotti elettronici e di conseguenza malfunzionamenti e difetti potrebbero portare ad incidenti di questo tipo. Il dato interessante è che di solito si tratta di eventi relativi agli smartphone e questa – volendo prendere per buona la storia – dovrebbe essere la prima volta che succedere con una Mi Band 5.

