Xiaomi pensa ad un pieghevole con fotocamera a scomparsa

Xiaomi è probabilmente una delle aziende più prolifiche quando si parla di brevetti di smartphone pieghevoli. Uno dei più recenti è molto simile a Samsung Galaxy Fold, ma in passato ne abbiamo visti di ogni forma. Con tripla piega, a conchiglia, con strane fotocamere, simile a Huawei Mate X e persino con scocca a scorrimento, per citarne alcuni. Questo che vediamo oggi si contraddistingue per la presenza di una pop-up camera, ma non è la prima volta che la vediamo.

LEGGI ANCHE:

Cara Xiaomi, c’è un problema con i nomi degli smartphone

Xiaomi brevetta l'ennesimo smartphone pieghevole, con fotocamera pop-up

Se si parla di smartphone non pieghevole, Xiaomi ha già fatto utilizzo della fotocamera a scomparsa su modelli quali Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro e POCO F2 Pro. Ma anche nei brevetti di pieghevoli l'abbiamo già vista, prima con un addirittura una penta camera e poi con una configurazione dotata di second display.

Il brevetto Xiaomi in questione è molto simile al succitato pseudo-Galaxy Fold, ma con un dettaglio non trascurabile. Anziché adottare notch o display forati, l'azienda ha preferito inserire una fotocamera pop-up, in grado di comparire o scomparire all'evenienza. Questo vale sia da chiuso che da aperto, facendo sì che il sensore a scomparsa sia valido in entrambe le posizioni del pieghevole.

Una tecnica che permette di integrare un look full screen privo di interruzioni, a patto di avere a che fare con una sezione in movimento. Le immagini sono tratte dai documenti depositati presso il WIPO lo scorso settembre e adesso pubblicati. Che Xiaomi stia lavorando ad uno smartphone pieghevole è pressoché scontato. Nel 2019 ne venne mostrato un primo prototipo, ma da allora non se n'è più saputo nulla per vie ufficiali. Tuttavia, un recente indizio scovato nella MIUI 12 potrebbe averne anticipato una presentazione non così lontana.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu