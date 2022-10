OnePlus Nord Watch ufficiale: essenziale e con tanta autonomia

L'obiettivo con il nuovo OnePlus Nord Watch è risollevare le sorti della divisione wearable; il debutto del primo smartwatch OnePlus non venne accolto con troppo entusiasmo, arrivando a toglierlo dal mercato e rimandarne il lancio. Con il suo nuovo indossabile la compagnia spera di recuperare terreno in un settore davvero agguerrito: andiamo a scoprire tutte le sue novità per specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo modello.

OnePlus Nord Watch ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Rispetto al primo modello, con OnePlus Nord Watch si cambia registro con un look completamente diverso: il display non è più tondo, ma abbiamo un pannello squadrato da 45,2 mm, protetto da un vetro con curvatura 2.5D. Si tratta di uno schermo AMOLED da 1,78″ con risoluzione 448 x 368 pixel, densità di 326 PPI, refresh rate a 60 Hz e luminosità di picco di 500 nits per agevolarne la lettura anche sotto il sole. Per personalizzarlo, lo schermo è configurabile con oltre 100 watch faces.

Lungo il lato destro della scocca in lega di zinco ipoallergenico, con certificazione IP68, trova spazio un pulsante fisico per l'interazione manuale, mentre il cinturino in silicone è sostituibile. Il wearable arriva in due colorazioni differenti e a cambiare sono sia il cinturino che la scocca: Deep Blue e Midnight Black. L'orologio misura 45,2 x 37,2 x 10,4 mm e pesa 52,4 grammi.

Specifiche tecniche e software

Tramite il supporto alla connettività Bluetooth 5.2, OnePlus Nord Watch è utilizzabile sia su smartphone Android che iOS, in entrambi i casi mediante l'app dedicata OnePlus N Health. Il software dello smartwatch consente di sapere chi ci sta chiamando, vedere le notifiche, controllare la riproduzione musicale e scattare foto a distanza. La combinazione di hardware e software dello smartwatch permette il monitoraggio di oltre 105 modalità sportive (alcune delle quali con riconoscimento automatico) con accelerometro a 3 assi. Assente, invece, la connettività GPS.

Non mancano feature come monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, del sonno e dello stress, controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), conteggio dei passi, reminder per l'idratazione e per il ciclo mestruale. Basta un click nella sezione One-tap Measurements per avere una panoramica completa del proprio stato fisico. Per quanto riguarda la batteria, è un'unità da 230 mAh che promette fino a 10 giorni di utilizzo e fino a 30 giorni in standby, con supporto alla ricarica magnetica.

OnePlus Nord Watch – Prezzo e uscita

OnePlus Nord Watch è stato presentato oggi 3 ottobre in India al prezzo di 6.999 Rs, pari a circa 87€; non sappiamo ancora se e quando arriverà anche in Italia.

