OnePlus Watch, rimandato il lancio sul mercato: perché questo dietrofront?

Sin dal suo debutto, chi ha avuto modo di provare con mano OnePlus Watch non ne ha parlato con parole particolarmente entusiastiche. Da più parti sono arrivate critiche su un prodotto apparentemente non molto riuscito. Fatto sta che, trattandosi anche del primo smartwatch di OnePlus, in molti erano curiosi di metterlo alla prova, ma sono comparse segnalazioni della sua sparizione dal mercato. Basta fare un salto sullo store ufficiale per accorgersi che il wearable non è più disponibile all'acquisto, né nella variante Midnight Black né in quella Moonlight Silver.

Aggiornamento 20:00: aggiunti nuovi dettagli all'articolo.

OnePlus Watch: come mai questo stop alle vendite dello smartwatch?

Quello a cui si potrebbe pensare a questo punto è che OnePlus Watch abbia riscosso un discreto successo di vendite, finendo le scorte in pochi giorni. Disponibile ad un costo di listino di 159€, provando ad acquistarlo dal sito ufficiale OnePlus si ottiene la scritta “Tienimi aggiornato“, non potendo concretizzare la vendita. Ma la realtà è ben diversa: dopo un rapido controllo, ci si accorge che lo smartwatch non è più disponibile non solo in Italia, ma nel resto del mondo. Che sia lo store tedesco, statunitense o cinese, non è più possibile acquistare l'orologio di OnePlus. Anche provando a cercarlo su Amazon, ci si accorge che lo smartwatch non è più né acquistabile né preordinabile.

Chi ha effettuato il preordine ha ricevuto comunicazioni di annullamento da parte dell'azienda. Lo smartwatch sarebbe dovuto essere spedito nel periodo fra il 3 e il 5 maggio, ma così non è stato. Pur avendo aperto i preordini, OnePlus ha apparentemente deciso di fermare tutto, pertanto niente consegne (a fronte di un buono da 20€ di scuse). Ad oggi, l'azienda ha specificato che le vendite ripartiranno il 12 maggio. L'impressione è che OnePlus abbia scelto di mettere in standby il progetto smartwatch, forse in vista di un aggiornamento che corregga tutti i problemi segnalati. Personalmente ritengo da escludere che lo smartwatch possa eventualmente uscire del tutto dal commercio, una mossa che minerebbe non poco all'immagine mediatica del brand.

