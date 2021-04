Dopo tante indiscrezioni e dubbi, ecco che OnePlus Watch è finalmente ufficiale. Dopo aver stuzzicato in passato con bozzetti dedicati al wearable, adesso è tra noi: ecco tutto sul primo smartwatch di OnePlus (lanciato insieme ai due nuovi modelli top della serie 9), tra specifiche, design, prezzo e disponibilità in Italia.

Aggiornamento 11/04: finalmente sappiamo quando sarà disponibile all'acquisto OnePlus Watch. Trovate tutte le informazioni nel paragrafo “Prezzo e uscita“.

OnePlus Watch ufficiale in Italia: tutto sul primo smartwatch del brand

Design e display

Il nuovo OnePlus Watch arriva con un display circolare e quindi un look ben diverso da quello del cugino targato OPPO. Il quadrante presenta due tasti fisici sul lato destro, con cui muoversi all'interno di menu e app. Abbiamo poi un cinturino in silicone, intercambiabile a seconda del proprio gusto. Il pannello è un AMOLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel e vetro protettivo con curvatura 2.5D.

OnePlus Watch arriva con un diametro da 46 mm ed un corpo (in acciaio inossidabile) con impermeabilità IP68 + 5ATM, quindi più che adatto al nuoto e alle immersioni. Come si evince anche dalle immagini l'indossabile è disponibile nelle colorazioni Silver e Black.

L'azienda ha confermato anche OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, versione realizzata in lega di cobalto, un materiale ipoallergenico due volte più duro e più resistente alla corrosione del tradizionale acciaio inossidabile. Il quadrante dell'orologio è invece in vetro zaffiro che ha raggiunto un punteggio Mohs di 9, per una maggiore luminosità e un'eccezionale resistenza ai graffi.

Hardware e funzionalità

OnePlus Watch è dotato di 4 GB di storage (2 GB per l'uso effettivo), 1 GB di RAM e soprattutto del supporto alla ricarica rapida (tramite Pogo PIN), la quale garantisce una settimana di utilizzo a fronte di una ricarica di soli 20 minuti. La batteria è un'unità da 402 mAh. Il dispositivo permette di visualizzare e rispondere alle notifiche comodamente, comporre e rispondere alle telefonate (tramite microfono e speaker integrati), riprodurre musica e scattare foto. OnePlus Watch è compatibile con la maggior parte degli auricolari Bluetooth per la riproduzione di musica wireless in movimento. Si collega anche con le OnePlus TV, agendo come un telecomando che può abbassare il volume quando arriva una chiamata o anche spegnere la TV prima di addormentarsi.

Per quanto riguarda il fitness e la salute, offrirà il rilevamento automatico dell'allenamento, varie modalità sportive (con oltre 110 tipi di allenamento), il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, dello stress e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Presente all'appello anche il GPS integrato.

Niente WearOS

Alcune watch faces di OnePlus Watch

Da quando il CEO Pete Lau ha confermato l'arrivo di OnePlus Watch, si sono susseguite varie voci in merito al sistema operativo a bordo. In precedenza, l'azienda aveva già specificato che la presenza di WearOS fosse tutt'altro che sicura. OnePlus e Google avrebbero lavorato per migliorare l'OS per smartwatch, ma non era sicuro al 100% che sarebbe stato utilizzato. Un'ipotesi che adesso è realtà: proprio il CEO ha confermato che non ci sarà WearOS, bensì un sistema proprietario.

“Abbiamo scelto di utilizzare un sistema operativo smart wear RTOS (sistema operativo real-time, nda) perché riteniamo che debba fornire un'esperienza fluida e affidabile offrendo al contempo una durata della batteria eccezionale, coprendo alcune delle maggiori preoccupazioni che abbiamo sentito da persone che cercano di acquistare uno smartwatch.“

OnePlus Watch ufficiale in Italia: prezzo e uscita

OnePlus Watch ha un prezzo di vendita pari a 159€ di listino. Sarà possibile acquistarlo dal 26 aprile, direttamente sullo store ufficiale.

FAQ – OnePlus Watch

OnePlus Watch è dotato di ECG? No, come spesso accade con gli indossabili, OnePlus Watch non presenta un modulo ECG. Quest'ultimo rappresenta una passo importante per il monitoraggio dell'attività cardiaca ma non tutti gli smartwatch sono dotati del sensore dedicato. D'altro canto il wearable di OnePlus consente di monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale ed il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Si può impostare un tasto per accedere direttamente alle Notifiche? Il dispositivo presenta due pulsanti fisici e di certo sarà possibile programmare uno dei due (mentre l'altro permetterà di accedere al menù). È possibile controllare la riproduzione musicale di OnePlus Watch durante l'attività fisica? Sì, come specificato dalla stessa azienda, lo smartwatch permette di controllare la riproduzione musicale. Si possono creare e/o modificare le Watch Face di OnePlus Watch utilizzando app di terze parti? No, allo stato attuale non è possibile creare o utilizzare quadranti di terze parti. Ovviamente mai dire mai: tutto dipenderà dal successo del dispositivo e dall'interesse della community (e di quella parte più avvezza al modding). Qual è la compatibilità di OnePlus Watch con il sistema operativo iOS? L'indossabile è compatibile solo con Android tramite l'app OnePlus Health. Al momento – come si legge anche sul sito ufficiale – iOS non è supportato: tuttavia non è dato di sapere se le cose cambieranno successivamente. OnePlus Watch ha il supporto NFC? No, almeno la versione presentata in Italia e in Europa di OnePlus Watch non offre l'NFC. Che tipo di posizionamento utilizza OnePlus Watch? OnePlus Watch garantisce estrema precisione grazie al sistema di posizionamento GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. È possibile disattivare il Bluetooth direttamente da OnePlus Watch? Come spesso accade, non è possibile disattivare il Bluetooth dallo smartwatch, ma per dissociare il dispositivo potrete utilizzare direttamente lo smartphone e l'app dedicata, oppure accedere alle impostazioni Bluetooth (dal telefono).

Quali sono le modalità sportive supportate da OnePlus Watch? Dopo il primo aggiornamento OTA saranno disponibili più di 110 tipi di allenamento; questi includono allenamenti personalizzati creati dall'utente e 15 tipi di allenamento con supporto algoritmico (tra cui il nuoto). OnePlus Watch ha il cinturino sostituibile? Sì, il dispositivo permette di sfruttare anche altri cinturini con sgancio rapido. Tuttavia al momento non è dato di sapere la compatibilità (se da 20 o 22 mm) quindi rimandiamo la risposta a questa domanda. Durante la sessione di sport attiva è possibile consultare l'orario direttamente da OnePlus Watch? Niente paura: durante l'allenamento sarà possibile consultare senza problemi l'orario. Come funziona la sveglia su OnePlus Watch? Proprio come altri smartwatch, anche OnePlus Watch permette di impostare la sveglia all'orario preferito.

