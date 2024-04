iPad Air: addio Mini LED, il futuro è OLED ma ci sarà da aspettare

Aggiornamento 25/04: nuove indiscrezioni sull’abbandono della tecnologia Mini LED, trovate i dettagli nell’articolo.

La tecnologia OLED sta per prendere sempre più piede nel catalogo di Apple: dopo smartphone e smartwatch, prenderà spazio anche nei tablet, pure su iPad Air. I primi a beneficiare dell’abbandono dei pannelli LCD saranno le varianti della gamma premium iPad Pro, il cui lancio avverrà proprio assieme a nuovi modelli della serie Air; tuttavia, gli OLED si faranno attendere sui tablet più economici.

iPad Air con schermo OLED: la strada di Apple è dettata, ma non nell’immediato

iPad Air – Crediti: Apple

Si è vociferata la possibilità che iPad Air adottasse la stessa tecnologia Mini LED di iPad Pro, perlomeno sul modello da 12,9″ e non su quello da 10,9″, ma per l’analista Ross Young non sarà così. Tutti i modelli di prossima uscita rimarranno LCD a causa del costo troppo alto del pannello della gamma Pro, anche se è possibile che un iPad Air Mini LED debutti verso fine anno.

Se tutto andrà come previsto, quindi, il 2024 sarà l’anno dei primi iPad con display OLED, ma Apple vorrebbe introdurre questo tipo di pannelli in maniera graduale. Prima sarebbe il turno dei modelli Pro, a cui poi seguirebbero quelli Air, ma non prima di diversi anni: se la roadmap trapelata parlava del 2026 come del possibile anno di iPad Air OLED, le ultime indiscrezioni spostano la data al 2028.

Lo affermano gli analisti del centro di ricerca sud-coreano Omdia: per il futuro di iPad Air, Apple vorrebbe implementare la tecnologia OLED tandem dual-stack. Questa tipologia di schermi utilizza due strati impilati uno sopra l’altro, il cui compito sarebbe quello di fornire lo stesso livello di luminosità degli schermi a strato singolo; il vantaggio di questa doppia struttura sarebbe sia in termini di consumi energetici ridotti che di longevità estesa.

Resta da capire se la roadmap dei prodotti OLED di Apple verrà modificata di conseguenza, perché nel 2027 esordirebbe i primi iPad Mini OLED, ma non è da scartare l’idea che anch’essi vengano rinviati in favore del primo pieghevole Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le