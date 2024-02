Apple: roadmap con le date per l’OLED su iPad e MacBook

È ormai soltanto questione di tempo prima che Apple si adegui al resto del mercato e adotti la tecnologia OLED sulla sua intera gamma di dispositivi, compresi iPad e MacBook. Mentre iPhone ed Apple Watch sono anni che utilizzano pannelli OLED al posto dei più classici LCD o LED, tablet e notebook di Cupertino sono ancora legati a queste ultime tecnologie; tuttavia, la roadmap apparsa in rete ci rivela che nel futuro di Apple ci sarebbero almeno 9 modelli OLED in ambito informatico.

Questa roadmap rivela quando dovrebbero debuttare i display OLED su iPad e MacBook

Il primo dispositivo Apple che passerebbe alla tecnologia OLED sarebbe iPad Pro, che a partire dal 2024 adotterebbe un pannello di tipo ibrido cioè OLED+LTPO+RGB, disponibile sui due modelli 11″ 2.388 x 1.668 pixel e 13″ 2.880 x 1.920 pixel. Nessuna novità prevista per il 2025, in attesa di un 2026 che porterebbe il display OLED su iPad Air, che nella sua variante da 11″ avrebbe un pannello ibrido OLED+LTPS+RGB; per iPad Mini da 8,3″ di tipo ibrido OLED+LTPS+RGB bisognerebbe attendere il 2027, anno d’esordio anche per iPad Pro da 20,3″, modello importante perché sarebbe il primo con form factor pieghevole.

Parliamo adesso di notebook, perché il 2026 sancirebbe anche il debutto del MacBook Pro nelle due varianti da 14,2″ e 16,2″ con tecnologia ibrida OLED+Oxide+RGB+Touch on TFE, a cui seguirebbero nel 2027 i nuovi MacBook Air anch’essi da 14,2″ e 16,2″ con display ibridi OLED+LTPS+RGB. A proposito di foldable, tablet a parte si vocifera che nelle intenzioni di Apple ci sia anche un MacBook pieghevole, in vista di quello che sarà il primo iPhone pieghevole.

