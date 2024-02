Il primo iPhone pieghevole nel 2027: la tesi di un noto insider

Il 2027 potrebbe essere un anno particolarmente importante per Apple: segnerà il ventennale dall’esordio sul mercato del suo primo iPhone, traguardo che potrebbe essere celebrato in grande stile. Esatto, mi riferisco al primo iPhone pieghevole di cui si vocifera ormai da anni in vista di un esordio che tarda ad arrivare. E secondo un insider conosciuto nell’ambiente tech, il motivo potrebbe essere proprio quello di voler attendere il grande traguardo.

Ecco perché il 2027 potrebbe essere l’anno di debutto del primo iPhone pieghevole

Per l’occasione, il leaker Revegnus ha parlato degli ultimi risvolti nell’argomento pieghevole in casa Apple, partendo da quello che potrebbe essere uno dei primissimi prodotti con tale form factor. Sto parlando del tablet pieghevole che si vocifera sostituirà uno dei modelli attuali presenti nel catalogo; i pannelli per realizzarlo saranno fabbricati in massa nel 2026 in vista della sua commercializzazione, che potrebbe avvenire fra 2026 e 2027, anche se si vocifera una sua possibile anticipazione.

Spostandoci sul settore smartphone, l’andamento tutt’altro che entusiasmante delle vendite di iPhone, specialmente in Cina a causa della ripresa di Huawei, starebbe spingendo Apple a dare uno scossone al mercato. E quale miglior modo se non presentando il primo iPhone pieghevole? Lo crede anche Revegnus, che rimarca come il 2027 sarà non soltanto il 20° anniversario dell’iPhone ma anche 10 anni da quando è stato lanciato iPhone X, il primo modello OLED e con quel form factor full screen che oggi ritroviamo su praticamente ogni telefono.

Le voci di corridoio ci dicono che nel dietro le quinte di Apple esisterebbero già vari prototipi di telefoni pieghevoli, in attesa di trovare una quadra che soddisfi i suoi criteri qualitativi. L’impressione è che questi decennali possano cadere a fagiolo per essere celebrati con novità più prorompenti del solito, un po’ come dovrebbe avvenire col tanto atteso Apple Watch X.

