OnePlus 11, occhio a OxygenOS 14: problemi per il major update

Se siete fra i proprietari di OnePlus 11, con molta probabilità avete effettuato l’aggiornamento all’ultima OxygenOS 14: in tal caso, sappiate che potreste incappare in problemi non poco fastidiosi. Facendosi un giro all’interno della community OnePlus, infatti, è possibile trovare numerose segnalazioni di utenti che hanno riscontrato bug software riguardanti soprattutto la fotocamera.

L’aggiornamento OxygenOS 14 sta dando problemi ai proprietari di OnePlus 11

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato su base OxygenOS 11, i possessori di OnePlus 11 lamentano l’impossibilità di utilizzare correttamente la fotocamera, fra l’app che si blocca del tutto causa surriscaldamento dopo breve utilizzo, l’impossibiltà di salvare le foto apparentemente scattate e altri problemi altrettanto fastidiosi, come lo sfondo che cambia da solo in maniera imprevista.

A quanto pare, l’aggiornamento incriminato sarebbe quello relativo alle patch di febbraio, pertanto chi non ha ancora aggiornato lo smartphone non dovrebbe incappare in queste problematiche. Il team di OnePlus ha affermato di star analizzando la situazione, in attesa di creare e rilasciare un aggiornamento correttivo che ci auguriamo arrivi in tempi brevi. Nell’attesa che ciò abbia luogo, il consiglio è quello di utilizzare la Google Camera, apparentemente non soggetta a questi bug.

