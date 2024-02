iScooter iX6 in sconto: il monopattino fuoristrada sfiora i 550€

Adatto a ogni tipo di strada, pronto a sfidare le salite più ripide, potente e super ammortizzato: questo è iScooter iX6, il monopattino elettrico fuoristrada dal prezzo accessibile, grazie a questo codice sconto targato Geekbuying. E con la spedizione dall’Europa il vantaggio raddoppia!

Codice sconto iScooter iX6: il monopattino elettrico fuoristrada è in offerta su Geekbuying ad un super prezzo

Crediti: iScooter

Il monopattino elettrico iScooter iX6 è una soluzione fuoristrada adatta ad ogni tipo di sfida: è in grado di muoversi agilmente in città ma dà il meglio di sé su strade sterrate, grazie ai pneumatici off-road da 11″. Il potente motore da 1.000W è in grado di fornire la spinta giusta per affrontare salite fino al 35% di pendenza, mentre la batteria da 48V 17,5Ah garantisce un’autonomia fino a 45 km. Il veicolo è dotato di sistema Cruise Control, sblocco tramite targhetta NFC e varie luci LED (frontali, di posizione e laterali). Inoltre sono presenti 4 ammortizzatori, in modo da ridurre gli urti al minimo ed avere un’esperienza di guida comoda su ogni tipo di strada. Ovviamente il dispositivo presenta un corpo robusto con struttura pieghevole e può essere trasportato nel bagagliaio dell’auto senza problemi.

Crediti: iScooter

Il prezzo di iScooter iX6 scende a soli 555€ grazie al codice sconto di Geekbuying: si tratta di una cifra davvero niente male per un monopattino elettrico fuoristrada, per di più con spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

