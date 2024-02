Apple è pronta a rilanciare iWork con l’aiuto dell’AI?

Non è di certo un segreto che Apple sta lavorando per lanciare la propria intelligenza artificiale generativa nel corso del 2024, ma a quanto pare la nuova AI potrebbe riesumare anche una serie di prodotti lasciati un po’ da parte dal colosso statunitense. Con la registrazione di un nuovo dominio, infatti, tornano in auge i rumor che vorrebbero un imminente rilancio della suite da lavoro iWork.

Apple compra il dominio iwork.ai: novità in arrivo per iWork con intelligenza artificiale?

Crediti: Apple

In queste ore, infatti, Apple ha fatto suo il nuovo dominio “iwork.ai“, il che fa sperare in una nuova versione delle applicazioni Pages, Numbers e Keynote provviste di intelligenza artificiale. La compagnia guidata da Tim Cook, infatti, potrebbe puntare ad offrire agli utenti un’esperienza simile a quella fornita da Google e Microsoft rispettivamente con Gemini in Documenti e Copilot Pro nella suite Office.

Molto probabilmente, tuttavia, si tratterà semplicemente di protezione del brand: la registrazione del dominio infatti è avvenuta non appena i domini .AI sono stati liberati all’asta, ma è comunque lecito aspettarsi che Apple possa decidere di integrare la sua intelligenza artificiale anche nelle app di uso più comune proprio come la suite iWork.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le