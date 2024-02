Snapdragon 8 Gen 5 a 2 nm e con una nuova CPU: specifiche trapelate

No, non avete letto male: lo Snapdragon 8 Gen 3 esiste solo da qualche mese, ci vorrà ancora tempo prima di scoprire la quarta generazione di Qualcomm ma già si parla di Snapdragon 8 Gen 5. Sulla base della roadmap dei vari chipmaker coinvolti ci si può fare un’idea di cosa aspettarci dai SoC di futura produzione, a cui si aggiungono anche le voci di corridoio da parte di insider e addetti ai lavori.

Si inizia a parlare di cosa cambierà per Qualcomm con il futuro Snapdragon 8 Gen 5

퀄컴



Snapdragon 8 Gen 4 -> S25U

SM8750 Pakala (2P + 6E) Phoenix CPU Cores, Slice GPU Architecture, TSMC N3E



Snapdragon 8 Gen 5 ->S26U

S1080 Kaanapali (2P + 6E) Pegasus CPU Cores, Slice GPU Architecture, SF2/N3E — 류채연💝👑 (@For_Ataraxia) February 12, 2024

Lo Snapdragon 8 Gen 4 non sarà importante soltanto perché assisteremo al passaggio dai 4 ai 3 nm di TSMC da parte di Qualcomm ma anche e soprattutto perché esordirà la prima CPU con core proprietari Phoenix (anche detti Oryon), la cui potenza è stata dimostrata dai benchmark. Da qui in avanti, Qualcomm metterà da parte i classici core ARM in favore delle proprie soluzioni, nate dall’acquisizione della startup NUVIA.

Se si parla del successivo Snapdragon 8 Gen 5, una prima parentesi va aperta per il processo produttivo: come vociferato in questi giorni, la sua produzione sarebbe affidata sia a TSMC che a Samsung, la prima con processo N3E a 3 nm, la seconda con processo custom SF2 a 2 nm. Ovviamente rimarrebbe la CPU proprietaria, ancora una volta struttura con 2 core ad alte prestazioni e 6 per l’efficienza energetica, questa volta però con core proprietari Pegasus.

Non è ancora noto cosa cambierà da Phoenix a Pegasus, anche se sostanzialmente si tratterebbe di un miglioramento di quella che sarà la prima generazione di core proprietari. Per lo Snapdragon 8 Gen 4 si vocifera addirittura una frequenza di clock che arriverebbe fino a 4 GHz, ben sopra i 3,3 GHz della Gen 3, ma può darsi che siano frequenze raggiungibili solamente sotto forma di macchine di test e difficilmente replicabili in prodotti così compatti come gli smartphone.

