Qualcomm vuole i 2 nm di Samsung, ma niente divorzio da TSMC

Al contrario di Apple, Qualcomm deve ancora affrontare la transizione che ci sarà col passaggio dai 4 ai 3 nm, ma già si parla del suo futuro a 2 nm. Un futuro che ci si aspettava sarebbe stato contrassegnato dal solito sodalizio con TSMC ma che si vocifera sarà accompagnato anche da quello con gli impianti sud-coreani della rivale Samsung.

Samsung, il suo nodo a 2 nm interessa a Qualcomm, ma rimane l’accordo con TSMC

Arriva proprio dalla Corea del Sud un report in cui si ritorna a parlare del possibile accordo fra Qualcomm e Samsung Foundry per la realizzazione dei primi SoC Snapdragon a 2 nm. Il chipmaker californiano avrebbe richiesto il suo nodo produttivo per fabbricare quello che sarà il suo semiconduttore di punta del 2025, quello che probabilmente conosceremo come Snapdragon 8 Gen 5.

Sulla base della roadmap di Samsung, quella tipologia di SoC utilizzerà la tecnologia GAA MBCFET, sigla tecnica che sta per Gate-All-Around Multi-Bridge-Channel Field Effect Transistor e che indica una struttura superiore a quella storica FinFET che TSMC continuerà a utilizzare per il suo nodo N2, motivo per cui i 2 nm di Samsung sarebbero superiori (almeno sulla carta).

Tuttavia, si vocifera che Qualcomm si affiderà sia a TSMC che Samsung per i suoi SoC a 2 nm, nonostante i ritardi e gli aumenti di prezzo. A questo punto, l’ipotesi che si prospettano sono due: TSMC potrebbe non essere pronta per il 2025, anche perché è altamente probabile che la sua primissima produzione a 2 nm sarà esclusiva Apple, e a quel punto Samsung potrebbe produrre in toto lo Snapdragon 8 Gen 5 e TSMC subentrare nel 2026.

In alternativa, qualora fossero entrambe pronte per il 2025,il leaker Revegnus afferma che dalle fabbriche di TSMC uscirebbe lo Snapdragon 8 Gen 5 sul nodo N3P mentre da quelle di Samsung lo Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy sul nodo SF2 (personalizzato per Qualcomm) che dovremmo ritrovare sul futuro Galaxy S26 Ultra.

