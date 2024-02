Nothing Phone (1) e (2): gli sviluppatori ora possono smanettare con i LED Glyph

Mentre siamo in attesa di saperne di più sul primo modello “economico” della casa di Carl Pei – e ormai Phone (2a) è dietro l’angolo – ecco arrivare una gradita novità che gli utenti stanno aspettando fin dal debutto del primo capitolo del brand. L’azienda ha rilasciato il Glyph Developer Kit per Nothing Phone (1) e Phone (2), una manna dal cielo per gli sviluppatori che ora potranno personalizzare le luci LED degli smartphone.

Nothing Phone (1) e Phone (2) si aprono agli sviluppatori di terze parti grazie al Glyph Developer Kit

Phone (2) – Crediti: Nothing

A distanza di quasi due anni dell’uscita del primo modello del brand, arriva il supporto alle app di terze parti per quanto riguarda l’interfaccia Glyph degli smartphone a marchio Nothing. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, i telefoni del brand sono caratterizzati da un design minimal e unico nel suo genere, con una scocca semi-trasparente che ospita delle luci LED per illuminare la back cover. Gli utenti possono personalizzare questo sistema ma solo in modo limitato: ad esempio la stessa azienda ha rilasciato Glyph Composer, che permette di creare suonerie personalizzate con una sequenza di suoni e luci a ritmo.

Ora Nothing ha pubblicato il suo Glyph Developer Kit, aprendo il tutto agli sviluppatori di terze parti: i developer potranno creare app che sfruttano e controllano il sistema di luci LED di Nothing Phone (1) e Phone (2). Tutto l’occorrente è stato pubblicato direttamente su GitHub; è possibile visualizzare fin da ora i documenti e le istruzioni e cominciare ad armeggiare con l’interfaccia Glyph. Tuttavia è necessario registrarsi per ottenere le chiavi API (che saranno rilasciate successivamente).

