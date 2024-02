Nothing Phone (2a): trapela la cover, il nuovo look senza veli

Aggiornamento 12/02: dopo le immagini fake trapelate in precedenza, ecco le immagini della presunta cover protettiva, le trovate nell’articolo.

Finora avevamo visto Nothing Phone (2a) solo e soltanto in foto dal vivo appositamente camuffate dalla classica scocca anti-spionaggio, ma adesso il problema non si pone più. Questo grazie alle immagini render fatte circolare in rete da SmartPrix e OnLeaks, leaker molto affidabile quando si tratta di capire come saranno i futuri smartphone… ma che purtroppo ha dimostrato che anche i grandi possono prendere delle sviste.

Nothing Phone (2a): le immagini render ci svelano il suo design… o no?

Crediti: NothingTech (Reddit)

Tutto parte da questa foto dal vivo, in cui sarebbe stato paparazzato Nothing Phone (2a). Vediamo uno smartphone con un display punch-hole con foro laterale sul fronte e con una non ben identificata scocca sul retro. L’unico dettaglio che si scorge è la doppia fotocamera, non più posizionata in alto a sinistra ma al centro, assieme al flash LED. Questo design è “confermato” dalla cover protettiva comparsa in rete, i cui fori riprendono le linee del modulo fotografico.

Arriviamo così all’immagine render incriminata, perché quello che è stato mostrato dai leaker non è Nothing Phone (2a), come confermato dallo stesso OnLeaks. Di recente l’insider ha pubblicato un render del prossimo smartphone in arrivo, ma la verità è che si tratta di un fake. Inizialmente era stato Evan Blass (altro nome importantissimo nel campo dei rumor tech) a sollevare dei dubbi sulla veridicità dell’immagine, e ora arriva la smentita definitiva. Andando a fondo della questione, sembra che la fonte abbia fornito a OnLeaks dei render fasulli, riuscendo a farla franca con una delle figure più affidabili sulla piazza.

Crediti: SmartPrix

Il render fake mostra un design rinnovato, che aderisce ai canoni estetici finora dimostrati dalla compagnia di Carl Pei ma cambiandone i connotati. Rispetto ai modelli finora conosciuti di Nothing, ritroviamo la doppia fotocamera posizionata in alto a sinistra, ancora una volta con posizioni e forme che non possono non ricordare quelle di alcuni melafonini. La grande assente pare l’interfaccia Glyph, che l’azienda avrebbe tagliato per creare differenziazione e ovviamente abbassare il prezzo rispetto agli altri prodotti del catalogo.

Tuttavia questo non è il vero design di Nothing Phone (2a): il dispositivo dovrebbe avere un look tutto nuovo, con una doppia fotocamera orizzontale (come mostrato anche nelle precedenti immagini leak). Inoltre dovremmo trovare sia la scocca trasparente e le luci LED Glyph, tratti distintivi del brand. In attesa di ulteriori fughe di notizie, l’appuntamento è previsto per il MWC 2024 di Barcellona, quando alla fiera catalana l’evento Nothing ci rivelerà tutto ciò che ci sarà da sapere su questo Phone (2a). Nel frattempo, per una scorpacciata di leak potete dare un’occhiata al nostro approfondimento!

