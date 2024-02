OpenAI Sora è in grado di ricreare anche filmati dei videogiochi: il risultato vi lascerà senza parole!

Dopo ChatGPT e le sue incredibili capacità riprese più volte dagli altri chatbot, il nuovo progetto di OpenAI potrebbe essere sicuramente uno dei momenti “wow” più incredibili per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Presentato nei giorni scorsi, Sora è un nuovo modello text-to-video in grado di generare filmati incredibilmente verosimili, anche quelli che sembrerebbero davvero impossibile da riprodurre con tanta fedeltà. Chi ha avuto la possibilità di provare l’AI, infatti, ha potuto constatare che è in grado anche di ricreare filmati come fossero videogiochi.

L’AI di Sora è incredibile: riproduce addirittura Minecraft!

Crediti: OpenAI

Ogni giorno che passa dalla sua presentazione è sempre più evidente un dato: OpenAI Sora ha lasciato davvero tutto il web a bocca aperta con le sue capacità. I social, nelle ultime ore, sono invasi dai filmati di esempio lanciati dalla compagnia statunitense, accompagnati da messaggi di stupore (e in qualche occasione anche di giustificata paura). Chi ha potuto provare l’intelligenza artificale, però, ha davvero capito quanto questo progetto possa mostrare i muscoli.

Su Twitter/X, un professore della University of Rochester ha mostrato come OpenAI Sora sia in grado di riprodurre alla (quasi) perfezione anche i videgiochi, utilizzando come esempio Minecraft. Nel filmato che potete apprezzare nel tweet qui sotto, infatti, è possibile ammirare come le animazione e le fattezze del videogioco vengano riprodotte in modo quasi indistinguibile da quelle del gioco di Mojang. Un risultato davvero impressionante.

OpenAI Sora can simulate Minecraft I guess. Maybe next generation game console will be "Sora box" and games are distributed as 2-3 paragraphs of text. pic.twitter.com/9BZUIoruOV — Andrew White (@andrewwhite01) February 16, 2024

