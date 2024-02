A San Valentino scegli Huawei Watch GT 4, con Coupon Esclusivo e FreeBuds SE 2 in regalo: a partire da 202€!

In occasione della Festa degli Innamorati, Huawei Watch GT 4 scende al miglior prezzo di sempre grazie ad una tripla promozione: uno sconto di 20€, un extra sconto grazie al nostro Coupon Esclusivo e gli auricolari true wireless FreeBuds SE 2 in omaggio. Il regalo perfetto di San Valentino, che unisce il romanticismo con la tecnologia: un pensiero per i più attenti alla salute, gli appassionati di fitness, gli amanti del tech e dell’eleganza!

Huawei Watch GT 4 è lo smartwatch da regalare a San Valentino: perfetto per ogni occasione, ora ad un prezzo imperdibile

Crediti: Huawei

Stile e tecnologia si incontrano a metà strada con Huawei Watch GT 4, uno degli ultimi indossabili del brand (protagonista anche della nostra recensione). Stavolta l’azienda ha deciso di rinnovare il look, ma ispirandosi ai classici orologi tradizionali, dispositivi senza tempo e dal design iconico. La versione da 46 mm presenta un corpo ottagonale ed è disponibile nelle versione Black, Brown e Steel, rispettivamente con cinturino in fluoroelastomero, pelle o acciaio. Il modello da 41 mm è dotato di un cinturino White in pelle, oppure in maglia milanese o acciaio (con un look generale ispirato alla gioielleria di lusso).

Crediti: Huawei

Le due versioni sono dotate di schermi AMOLED da 1,43″ e da 1,32″ mentre il corpo è dotato di impermeabilità fino a 5 ATM. Huawei Watch GT 4 strizza l’occhio sia al fitness che alla salute, grazie a una sfilza di funzionalità. È possibile impostare obiettivi giornalieri, visualizzare l’analisi intelligente delle calorie, monitorare accuratamente la frequenza cardiaca (grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 5.5+) e anche tracciare con precisione il percorso durante le sessioni di allenamento (tramite il GPS integrato). Presenti all’appello anche le funzioni dedicate alla salute femminile, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), tante modalità sportive e il supporto alle chiamate Bluetooth.

Crediti: Huawei

Huawei Watch GT 4 scende al miglior prezzo di sempre, grazie alla nuova promozione dello store ufficiale: si parte da 229€ per la versione Black (e da 249€ per quella Brown), grazie allo sconto di 20€ presente nell’e-commerce. E con il nostro Coupon Esclusivo AGIZWA24 ottieni un risparmio aggiuntivo del 12% (in questo modo il prezzo partirà da 202,3€)! L’iniziativa è valida sia sul modello da 41 mm che da 46 mm e c’è anche un omaggio: acquistando Watch GT 4 si riceverà in regalo un paio di auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE 2 (del valore di 49,9€). Insomma, se vuoi stupire la tua dolce metà ma senza perdere di vista il risparmio, allora questa è l’occasione perfetta! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

