Con Glyph Composer puoi creare la suoneria perfetta per il tuo Nothing Phone

Mentre gli appassionati tech e gli addetti ai lavori sono in trepidante attesa del secondo capitolo del brand di Carl Pei, Nothing annuncia Glyph Composer: si tratta di una nuova app che permette di creare suonerie personalizzate, a ritmo con le luci della Glyph Interface presente a bordo degli smartphone della compagnia. Inoltre è stato annunciata anche la collaborazione con il gruppo Swedish House Mafia per un pacchetto Glyph Sound dedicato!

Nothing svela Glyph Composer e annuncia il Glyph Sound Pack di Swedish House Mafia

Come anticipato anche poco sopra, Glyph Composer è un'applicazione per Nothing Phone (2) e Phone (1) che permette di creare suonerie personalizzate. Si tratta di vere e proprie Glyph Ringtone, ovvero una sequenza di suoni e luci che si muovo a ritmo (sfruttando i celebri LED posteriori degli smartphone del brand). Ricordiamo che il primo capitolo è dotato della Glyph Interface, ossia un'interfaccia posteriore composta da oltre 900 LED; questa ritornerà anche nel nuovo modello.

Oltre a questa novità arriva anche il pacchetto Glyph Sound Pack in collaborazione con Swedish House Mafia: gli utenti possono creare la loro suoneria utilizzando il Pack oppure mixando quest'ultimo con le varie suonerie preimpostate. Le Glyph Ringtone hanno una durata di 8-10 secondi e vengono salvate come audio multitraccia; inoltre ogni Sound Pack è una collezione contenente 5 toni e mix di suoni che possono essere riprodotti, combinati e registrati dagli utenti.

L'app Glyph Composer arriverà con Nothing Phone (2) ma – come evidenziato anche all'interno dell'articolo – sarà disponibile anche per Phone (1). Inoltre Swedish House Mafia Glyph Ringtone e Glyph Sound Pack saranno rilasciati nel corso dell'estate. Vi ricordiamo che l'evento di lancio di Phone (2) è fissato per l'11 luglio: se volete saperne di più in attesa del debutto, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme.

