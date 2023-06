Recensione Longer Laser B1 20W: incisore potente e veloce con Smart Air-Assist

Nell'ultimo periodo stiamo assistendo ad un vero e proprio rinascimento per quanto riguarda il settore degli incisori laser: sempre più aziende specializzate nella stampa 3D si stanno addentrando in questo nuovo mondo. Proprio come Longer, che dopo aver ottenuto un buon successo con le sue stampanti LK, prova ad entrare nel cuore degli appassionati di incisioni laser con il modello B1 20W. La nostra recensione vi permetterà di scoprire punti di forza e debolezze di questo nuovo incisore laser!

Recensione Longer Laser B1 20W

Design, materiali e montaggio

Longer Laser B1 20W arriva in una confezione che ben protegge i vari componenti da eventuali urti che potrebbero compromettere le funzionalità dell'incisore. Una volta spacchettato, tuttavia, ci sono trova davanti a delle istruzioni di montaggio non chiarissime, che allungano chiaramente i tempi di assemblaggio del dispositivo. Non è la prima volta in cui ci troviamo in una situazione del genere, anzi è sempre più frequente trovare dispositivi di questo genere accompagnati da istruzioni che non semplificano il processo di montaggio. Potreste metterci un po' per venirne a capo, ma alla fine l'incisore sarà pronto a personalizzare qualsiasi materiale vi venga in mente.

Il design, d'altro canto, è davvero ottimo: la struttura è in solido metallo ed offre un'area di lavoro di 45 x 44 centimetri, particolarmente utile per lavorare su materiali con una dimensione di un pannello A3. I passacavi integrati semplificano la gestione dei diversi cavi di cui necessita l'incisore per funzionare, garantendo un area sempre priva da possibili ostacoli. La sicurezza, infatti, viene messa in primo piano grazie a ben 8 sistemi di protezione che permettono di evitare qualsiasi incidente ancor prima che questo avvenga. Il laser, per esempio, si spegne automaticamente in caso di errore, mentre è possibile utilizzare anche il pulsante di panico e la chiave per interrompere immediatamente il funzionamento. Sono anche presenti dei limitatori per l'asse X e l'asse Y, in modo che il laser non si sposti da quelli che sono i limiti designati.

In confezione è incluso anche lo Smart Air-Assist System: una pompa d'aria aggiuntiva che, una volta collegata, può raffreddare il laser per evitare surriscaldamenti ed allungare la durata della lente (indicativamente di oltre 10.000 ore). La pompa, una volta abilitate le corrette impostazioni tramite le applicazioni come Lightburn e LaserGRBL, entra in azione in automatico quando ce n'è la necessita, evitando in questo modo spreco di energia ma fornendo supporto solo quando il laser ha bisogno di raffreddamento ausiliare. Per fornire maggiore sicurezza, lungo il cavo che collega la pompa all'incisore è presente anche una valvola che permette di aprire e chiudere l'erogazione dall'aria in modo molto pratico.

Infine, troviamo i piedini dell'incisore che possono essere regolati tramite la rotella posizionata sul fondo (un po' come avviene per i mobili o i frigoriferi). Questo tipo di regolazione è fondamentale nel caso in cui abbiamo una superficie o un pavimento irregolare dove operare con l'incisore. Per una massima sicurezza, infatti, è buona norma regolare la struttura perché sia il più dritta e salda possibile.

Funzionamento e incisione

Longer Laser B1 20W è un incisore dotato di diodo laser da 20W (come suggerito dal nome stesso), estremamente potente, in grado di tagliare lastre di pino da 15 millimetri, acrilico nero da 8 millimetri e acciaio inossidabile da 0.05 millimetri in un solo passaggio. Grazie alla tecnologia all'avanguardia (con lunghezza d'onda da 460 nm), questo laser è in grado di erogare una grande potenza sul punto focale, tanto da riuscire a tagliare anche il legno da 25 millimetri e il materiale acrilico nero da 35 millimetri in più passaggi.

Il laser è alimentato da una scheda madre a 32-bit che permette di raggiungere una velocità di 36.000 millimetri al minuto, quattro volte più veloce dei comuni incisori. Grazie al driver TMC2209, durante il funzionamento questo dispositivo è in grado di mantenere un rumore molto basso per un'esperienza d'uso sicuramente più godibile. La configurazione iniziale è resa, inoltre, molto semplice dalla barra di posizionamento del focus, che permette di regolare alla perfezione la distanza del laser dal materiale da incidere.

Le connettività messa a disposizione dal dispositivo consente di utilizzare l'incisore anche in modalità wireless: Longer infatti ha equipaggiato Laser B1 con un antenna Wi-Fi che permette il collegamento tramite app su smartphone, mentre i più tradizionalisti potranno utilizzare il classico collegamento al PC. Durante la nostra prova abbiamo sfruttato l'incisore con LaserGRBL per un engraving del logo di GizChina su legno. L'operazione è stata veloce e precisa, fornendo un ottimo risultato in base alle impostazioni assegnate tramite l'applicazione. Il supporto è garantito per i file in formato JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, e GC.

La sensazione di avere davanti un prodotto di grande qualità e potenza è immediata, con una semplicità d'uso che permette anche ai neofiti di approcciare questo nuovo mondo. Gli esperti, invece, potranno anche destreggiarsi nell'incisione multi-colore, una particolare tecnica che permette di trattare il metallo per ottenere fino a 300 colorazioni diverse.

Recensione Longer Laser B1 20W – Prezzo e considerazioni

Longer Laser B1 20W è un incisore laser di fascia alta e il prezzo è adeguato a quella che è l'offerta in termini di prestazioni. GearBerry propone questo nuovo incisore ad un prezzo di 799$, ma grazie al coupon che trovate qui sotto potete risparmiare ulteriormente facendo scendere il prezzo del prodotto a 779$. Una volta assemblato (seppur con qualche difficoltà, viste le istruzioni non chiarissime) questo incisore svolge il suo lavoro in modo davvero eccezionale. Che siate alle prime armi o veterani del settore, non avrete difficoltà a muovere i primi passi con questo Longer Laser B1 20W!

