Quanti LED ci sono dentro a Nothing Phone (1)? Ecco la risposta

Si è parlato in lungo e largo di Nothing Phone (1), dei suoi difetti hardware e delle polemiche sul display, ma la verità è che molti sono rimasti affascinati dalla sua Glyph Interface. Per risaltare in un mercato spesso noioso e ripetitivo, Nothing ha adottato una scelta estetica senz'altro originale per gli standard odierni. Sulla parte posteriore dello smartphone, resa trasparente ad hoc, è integrato un sistema composto da centinaia di LED che compongono questo glifo. Un sistema LED che circonda la fotocamera e la bobina della ricarica wireless, oltre che avere due sezioni distinte in alto a destra e in basso. Nothing ha studiato questa interfaccia visiva affinché non sia un mero vezzo estetico ma sia anche funzionale, potendo agire da LED di notifica personalizzabile.

Nothing Phone (1) messo a nudo: ecco quanti LED compongono la Glyph Interface

I più curiosi saranno interessati a scoprire come funziona esattamente la Glyph Interface di Nothing Phone (1), grazie a coloro che hanno messo mano al telefono per smontarlo. Dell'argomento teardown abbiamo già parlato in precedenza, così come del test di resistenza di un JerryRigEverything che ha colto la palla al balzo per smontarlo ulteriormente e scendere in profondità per capire quanti LED servano effettivamente per restituire un effetto del genere. Dopo aver rimosso la parte trasparente ci si accorge che sopra alle quattro strisce LED ci sono degli sticker utili a rendere la luce meno blu e più bianca.

Stando a Nothing, la Glyph Interface è composta da 900 LED, un quantitativo che permette di avere un colpo d'occhio molto omogeneo e ben diffuso lungo tutte le strisce LED. JerryRigEverything ha quindi proceduto con il (lento) conteggio delle strisce LED individuali, contando un totale di 486 LED, di cui 326 attorno alla bobina di ricarica wireless, 100 attorno alla fotocamera, 33 in alto e 27 in basso; i numeri non sembrerebbero tornare, ma è guardando più attentamente (quasi a livello microscopico) che ci si accorge che ogni striscia è composta da due piccolissimi LED, salendo a un totale di 972 LED. A questo punto sarà interessante scoprire se questo numero aumenterà con Nothing Phone (2) e se la compagnia manterrà questa disposizione o sceglierà un nuovo posizionamento dei LED.

