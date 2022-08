Huawei Mate 50 RS e fotocamera XMAGE, fra render e foto dal vivo

Il 2022 sarà l'anno di Huawei Mate 50: ad affermarlo è stata la stessa compagnia mesi fa, che per l'occasione vorrebbe lanciare il suo nuovo top di gamma in più salse. Sin dal 2016, Huawei ha lanciato una collaborazione con la celebre casa automobilistica per la realizzazione delle varianti RS Porsche Design per la serie Mate. E dopo Mate 9, Mate 10, Mate 20, Mate 30, Mate 40 e la pausa del 2021, sembra proprio che questa partnership proseguirà anche con la prossima famiglia Mate 50.

La prima foto dal vivo di Huawei Mate 50 RS ci svela come sarà la fotocamera XMAGE

Come sempre, le ultime notizie su Huawei Mate 50 arrivano dal leaker Teme, una delle poche fonti rimaste fra i leaker quando si parla di rumors a tema Huawei. Ed è proprio sul suo account Twitter che è iniziata a circolare questa immagine, una foto che ritrarrebbe quella che sarebbe la scocca posteriore della succitata versione RS Porsche Design di Mate 50.

Per il momento la veridicità di questa immagine è tutta da verificare, però, dato che le scocche sono praticamente identiche a quelle di Huawei Mate 40 RS Porsche Design. L'unica differenza compare nella sezione del comparto fotografico, innanzitutto nel quantitativo dei fori: se Mate 40 RS aveva 5 sensori, qua ne vediamo soltanto 4. Ma quella principale è nella parte centrale, che rimarca la fine della collaborazione con Leica: al suo posto, la scritta XMAGE ci ricorda che Mate 50 sarà il primo smartphone con questa nuova fotocamera.

