Huawei Mate 50 in arrivo: sarà il primo con fotocamera XMAGE

Nonostante il ban USA l'abbia di fatto estromessa dal mercato degli smartphone, c'è ancora una certa curiosità attorno alla serie Huawei Mate 50. Sin dalla sua nascita nel 2013, la famiglia Mate ha attirato l'hype degli amanti dei phablet con specifiche tecniche all'avanguardia. Ma bisogna tornare indietro al 2020 per l'ultimo modello, quel Mate 40 Pro arrivato anche da noi ma con un software e un prezzo poco appetibili. Da allora, Huawei si è trovata nella posizione di non poter produrre troppi top di gamma all'anno per evitare di andarci in perdita. Più in generale, siamo passati dai 40 modelli di smartphone del 2020 ai 20 del 2021, rimarcando la volontà di ridurre la produzione per contenere i costi (e le perdite).

Addio Leica, benvenuta XMAGE: ecco come sarà la fotocamera di Huawei Mate 50

Ma se il 2021 è stato tutto di Huawei P50 e P50 Pro, pare che il 2022 possa essere l'anno della serie Huawei Mate 50. A un anno di distanza dalla presentazione della serie P50, il fatto che non si parli minimamente di quella P60 è indicativo di come l'attenzione sarebbe verso la linea Mate. E secondo le ultime indiscrezioni, questi potrebbero essere i primi smartphone dotati della nuova fotocamera XMAGE.

Sin dal 2016, la collaborazione fra Huawei e Leica aveva portato miglioramenti significativi per il comparto fotografico dei top di gamma, compresi i modelli da Mate 9 all'ultimo Mate 40. Ma questo matrimonio è ormai giunto a conclusione, Leica si è ufficialmente “sposata” con Xiaomi ma Huawei non ha tardato a controbattere. È arrivato così l'annuncio di Huawei XMAGE, una nuova tecnologia fotografica che si concentrerà su “innovazione tecnologica, esperienza di ripresa video e cultura dell'imaging“.

Uno dei punti focali sarà la realizzazione di un impianto hardware e software in grado di scattare foto con colori fedeli alla realtà e migliorare la qualità video. Non mancheranno tecnologie già viste in precedenza, come lenti proprietarie XD Optics, True-Chroma Image Engine e XD Fusion Pro per migliorare l'elaborazione di luminosità, colore, contrasto e dettagli.

Nel frattempo, i rumors suggeriscono che la presentazione ufficiale della serie Huawei Mate 50 potrebbe avvenire verso fine agosto. Tuttavia, prendete queste informazioni con le pinze, vista la quantità di leak passati su Mate 50 che non si sono mai concretizzati. Anche perché rimane sempre il dubbio più grande: quale chipset sarà utilizzato? Sarà sempre una soluzione high-end Qualcomm 4G, magari lo Snapdragon 8 Gen 1 o il più recente Snapdragon 8+ Gen 1?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il