Huawei protagonista al Prime Day 2022 con le sue migliori offerte

L'evento di shopping online per eccellenza è entrato nel vivo e nell'Amazon Prime Day 2022 non potevano di certo mancare le offerte di Huawei. Il colosso cinese porta in sconto gli indossabili come smartwatch, smartband e cuffie TWS, ma anche tablet, notebook e monitor a prezzi molto interessanti.

Huawei Prime Day 2022: tutte le offerte del brand su Amazon

Cosa ci porta dunque Huawei per il Prime Day 2022? Si parte sicuramente dai wearable, cioè indossabili che possono essere sia per il polso che alle orecchie. Infatti, il nuovo Huawei Watch Fit 2 è in offerta a 119.90€, mentre la sempre affidabile Huawei Band 6 è in sconto a 30.49€ e per gli amanti della musica in movimento, Huawei FreeBuds 4i a soli 49€.

Se invece cercate un tablet affidabile e di sicura resa, Huawei porta in sconto su Amazon non solo il MatePad T10s con 128 GB storage a 169€, ma anche MatePad 11 (6/128 GB) con Magnetic Keyboard a 399€! Non è tutto però, perché a chi serve un prodotto potente per la propria produttività, Huawei MateBook D 14 con i7 di 11a (16/512 GB) è ora a 749€, mentre il MateBook 16 Ryzen 7, con stesso taglio di memoria, è in sconto a 899€. Chiude la carrellata il monitor MateView 28″ a 539€.

Insomma, un carosello di prodotti davvero niente male e con prezzi molto competitivi, che rende Huawei un serio protagonista di questi Prime Day 2022 con dispositivi molto apprezzati che sicuramente faranno gola con le offerte proposte. Ricordiamo che le offerte sono valide fino al 13 luglio 2022. Trovate l'accesso allo store Huawei su Amazon nel box qui sotto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Questo è solo un assaggio delle offerte previste per il Prime Day 2022 di Amazon: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un'occasione! Approfittane ora!

