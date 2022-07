POCO Launcher sparisce dal Play Store: ecco perché

Come un fulmine a ciel sereno, scopriamo che il POCO Launcher non è più disponibile sul Play Store. Dopo essere stato rilasciato per la prima volta a bordo dello storico Pocophone F1, venne poi reso disponibile a tutti tramite l'app store di Google. Una decisione che venne ben accolta dall'utenza, in quanto dimostrava l'apertura di Xiaomi ad app store alternativi al proprio. Negli anni, infatti, sempre più app Xiaomi sono diventate disponibili anche sul Play Store: File Manager, Calcolatrice, Calendario, App Vault, Meteo e altre ancora.

Ecco perché Xiaomi ha rimosso il POCO Launcher dal Google Play Store

Fra le app Xiaomi presenti sul Google Play Store figura anche POCO Launcher, ma molti di voi potrebbe non riuscire più a trovarla. E no, non si tratta di un bug ma di una scelta ufficiale di Xiaomi, come si evince dal messaggio presente nell'ultima versione dell'app:

“Abbiamo interrotto il supporto di POCO Launcher (edizione Google Play) l'1° aprile 2022. La versione corrente di POCO Launcher è supportata sui dispositivi con Android 11 (Android R) o precedenti. Sembra che sul tuo dispositivo sia in esecuzione una versione successiva di Android. Per evitare errori, passa a un altro launcher.“

A questo punto, la situazione si fa poco chiara. Attualmente, POCO Launcher è ancora disponibile sul Google Play Store ma solo per gli smartphone con Android 11 o versioni precedenti. Il motivo di questa scelta non è chiaro, visto che diversi modelli Xiaomi, Redmi e POCO hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 12. Ciò significa, per esempio, che uno smartphone Samsung con Android 11 può scaricarlo dal Play Store, mentre uno Xiaomi con Android 12 no.

Looks like a Google Play Store version of #POCOLauncher will not be maintained anymore.

From the latest APK. pic.twitter.com/syAtnNjOgN — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 11, 2022

Provando a ipotizzare il perché di questa decisione, sembra proprio che l'intenzione di Xiaomi sia quella di limitare la diffusione dell'app, rendendo POCO Launcher disponibile solo sugli smartphone POCO. Secondo l'insider Kacper Skrzypek, il perché sarebbe riconducibile allo sviluppo del launcher, che da qualche anno ha preso una piega diversa rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Quando venne lanciato, POCO Launcher si proponeva come alternativa alla MIUI, con un'estetica meno “orientale” e un maggior numero di personalizzazione.

Tuttavia, nel tempo si è fatta sempre più strada l'ipotesi di una sorta di “fusione” proprio con quella MIUI che si era proposto di sostituire. Con alcuni prodotti, si è iniziato a parlare di “Launcher personalizzato basato sulla MIUI” anziché di “POCO Launcher“. Si era persino vociferato di una vera e propria POCO UI al posto della MIUI, ma il progetto non è mai andato in porto; lo stesso sub-brand POCO ha recentemente parlato del rapporto conflittuale con la MIUI.

A questo punto, se hai uno smartphone con Android 12, l'unico modo per installare POCO Launcher è scaricare il file APK: puoi farlo dal nostro articolo, ma non garantiamo che funzioni su tutti gli smartphone.

