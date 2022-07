Le pulizie intelligenti si fanno con Tineco: fino al 35% di sconto per i Prime Day!

Come ben sapete gli Amazon Prime Day 2022 sono ormai cominciati: saranno due giorni di fuoco con tantissime occasioni per risparmiare e tra queste ecco fare capolino le offerte Tineco, con una valanga di aspirapolvere senza fili (e lavapavimenti) in sconto per 48 ore!

Al via le offerte Tineco per gli Amazon Prime Day 2022: due giorni di sconti sui migliori aspirapolvere senza fili!

Quando si parla di pulizie intelligenti, Tineco è uno dei nomi che non possono non venire subito in mente. Si tratta di un brand specializzato proprio in questo tipo di prodotti e ormai è ampiamente conosciuto ed apprezzato per la sua affidabilità, per il rapporto qualità/prezzo e per le capacità dei suoi modelli di punta. Tra gli aspirapolvere senza fili più amati troviamo Tineco FLOOR ONE S5, soluzione che funge anche da lavapavimenti, dotato di tanta autonomia ed una potenza sopra le righe.

La versione FLOOR ONE S3 si difende benissimo ed offre una pulizia completa ed accurata, più tanti accessori per rendere ancora più top l'esperienza di utilizzo. Volete scoprire tutti i modelli Tineco in sconto su Amazon? Allora continuate a leggere!

Trovate gli aspirapolvere Tineco in offerta su Amazon, con sconti fino al 35% in occasione del Prime Day. Ciò vuol dire che la promozione durerà solo per i giorni del 12 e 13 luglio 2022: di seguito sono presenti tutti i dispositivi del brand, con il relativo prezzo scontato. Se non visualizzate correttamente i vari box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al Prime Day, con tanti consigli e tutti i dettagli dell'evento più atteso dell'anno!

Articolo sponsorizzato.

