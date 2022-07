Realme Notebook Air vuole sfidare “i grandi” con un display dai bordi sottilissimi

Tra alcuni giorni assisteremo al debutto del primo smartphone del brand dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1 ma non si tratterà dell'unica novità. L'azienda ha confermato anche l'arrivo di Realme Notebook Air, un nuovo portatile che farà del display il suo cavallo di battaglia: andiamo a scoprire tutto quello che è trapelato finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Realme Notebook Air: tutto quello che sappiamo sul nuovo portatile ultraleggero

Design e display

Il design di Realme Notebook Air è stato svelato da alcune immagini diffuse sul social cinese Weibo. Il look ricalca quanto visto con le generazioni precedenti: si tratta di un ultrabook dotato di una scocca in metallo ed un corpo leggero. Tuttavia è presente una variante blu con uno stile simile a quello del recente Realme Pad X (con una striscia a scacchi che rimanda al mondo delle corse). Il terminale arriverà nelle colorazioni Star Grey e Sea Salt Blue, ma per il momento non ci sono altri dettagli. Inoltre non è chiaro il motivo dietro al cambio di nome (finora abbiamo avuto vari Realme Book, con un modello anche in Italia).

Sappiamo che il pezzo forte sarà il display, ma al momento Realme ha solo confermato che avremo un pannello circondato da una cornice di appena 4.9 mm. Insomma, il nuovo notebook del brand offrirà un'esperienza “tutto schermo”, con un look premium.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Purtroppo la casa cinese è stata alquanto criptica sull'uscita di Realme Notebook Air, limitandosi a svelarne l'uscita. Per ora non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche ma ovviamente è impossibile non aspettarsi processori Intel Core (magari sia i5 che i7) ed almeno 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD.

Immancabili anche il Wi-Fi 6, Windows 11 ed una tastiera retroilluminata, accompagnata da un ampio trackpad.

Realme Notebook Air – Prezzo e uscita

Il prezzo del nuovo Realme Notebook Air è ancora un mistero, ma sappiamo bene quando arriverà: la data di presentazione è fissata per il 12 luglio, nel corso dell'evento dedicato a GT 2 Master Edition. Inoltre non sappiamo se il terminale resterà un'esclusiva cinese oppure se arriverà anche alle nostre latitudini: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli!

