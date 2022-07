Realme GT 2 Master Explorer ufficiale: ha proprio tutto, anche un prezzo competitivo

Dopo l'ottima impressione fatta con le serie GT 2 Pro e GT Neo 3, Realme alza la posta in palio con il nuovo GT 2 Master Explorer: lo smartphone top gamma si presenta infatti con il meglio possibile in fatto di specifiche tecniche, pur mantenendo un prezzo congruo per ciò che offre.

Realme GT 2 Master Explorer: tutte le novità del flagship del brand

Design e display

Volendo iniziare, come spesso accade, dal look di Realme GT 2 Master Explorer, abbiamo uno stile più vicino al modello GT Neo 3 che a quello della serie GT 2, sebbene con un frame ancora più ad angolo retto rispetto a questi modelli.

Infatti lo smartphone adotta una tripla fotocamera con sensori posizionati “a triangolo”, proprio come nel caso del super smartphone da 150W. Ma più che il form factor a colpire è la scelta dei colori e dello stile che Realme ha voluto dare allo smartphone. Infatti, la colorazione principale in beige è un'espressione del designer Jae Jung e rappresenta proprio i bauli da viaggio rigidi. Oltre a questo, troviamo anche una colorazione bianco “Islanda” ed un nero opaco a simulare colori notturni.

Per i dettagli del display, troviamo un pannello tutto schermo, con cornici ridotte ad appena 2.37 mm, flat e con punch hole, da 6.7″ Full HD+ (2412 x 1080 pixel), un'unità AMOLED con refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. A questo si aggiungono DC Dimming a 16.000 regolazioni e luminosità automatica in base alle condizioni di luce esterna. Questo lo rende un pannello tra i migliori della sua categoria. Il corpo misura 161.3 x 74.3 x 8.2 mm, per un peso di 199 grammi.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il discorso si sposta poi alle specifiche tecniche, dove il nuovo flagship Realme trova sicuramente un comparto da primo della classe. Su tutto, il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 è ciò che sappiamo sicuro sarà presente nello smartphone mentre lato memorie sono presenti tagli da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Ma se la ROM ha memorie UFS 3.1 confermate un po' come per tutti i top, per la RAM Realme fa il botto: infatti, GT 2 Master Explorer è il primo smartphone con RAM LPDDR5x, quindi attualmente la più veloce in commercio e soprattutto, con un risparmio energetico del 20%. Il nuovo dispositivo del brand inoltre accoglie per la prima volta un chipset grafico, il Pixelwork X7, che permette di ottenere una bassa latenza per lo schermo migliore del 60% rispetto alla generazione precedente.

In fatto di batteria, Realme GT 2 Master Explorer non delude le aspettative ma anzi, riserva sorprese interessanti sia per modulo che per la ricarica. Infatti, è presente un'unità da 5.000 mAh che si ricarica a 100W con tecnologia GaN, quindi andando a migliorare quanto visto con GT 2 Pro, fermo a 65W.

Questa scelta andrà a migliorare le temperature in ricarica, ridotte fino all'85%. Dunque, i 150W restano ad oggi su GT Neo 3, che mantiene il record tra i Realme e gli smartphone in generale. Per la dissipazione invece, Realme ha scelto un sistema a doppia camera di vapore con area di copertura da 4.811 mm2. Sempre per dare credito agli amanti del gaming mobile, il brand ha dotato GT 2 Master Explorer non solo di un nuovo tipo di antenne N28, per un boost in fatto di segnale, ma anche di bordi sensibili al tocco. Nessun dubbio inoltre sul software, che vede Android 12 con Realme UI 3.0.

Fotocamera

Passando poi alla fotocamera, troviamo un sensore principale da 50 MP, un Sony IMX766 V2.0, che va a migliorare quanto fatto dalla versione precedente in termini di scatto, oltre al grandangolare da 50 MP JN1, un obiettivo MicroLens da 2 MP (il microscopio, per intenderci) ed una selfie camera da 16 MP.

Realme GT 2 Master Explorer – Prezzo e uscita

Realme GT 2 Master Explorer arriva dunque nel mercato cinese e lo fa con prezzi che possiamo definire decisamente competitivi per la fascia di prezzo: infatti, il brand ha posto la versione 8/128 GB a circa 519€ (3.499 yuan), la versione 8/256 GB a circa 564€ (3.799 yuan) e per finire, la versione 12/256 GB a circa 593€ (3.999 yuan). Insomma, tre configurazioni al di sotto dei 600€ al cambio per un terminale molto interessante, che dovrebbe arrivare anche nel mercato Global ma, immaginiamo, con prezzi un po' più alti.

