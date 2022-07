Imperdibile Samsung Galaxy S22 Ultra, quasi 400€ di sconto: i Prime Day colpiscono!

I Prime Day 2022 di Amazon sono cominciati solo da poche ore ma già ci sono le prime offerte imperdibili: ad aprire le danze pensa il super top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, proposto ad un prezzo decisamente assurdo. Il risparmio è assicurato e si parla di quasi 400€ di sconto rispetto al prezzo di listino!

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in offerta al minimo assoluto: tutto grazie ai Prime Day di Amazon!

Il top di casa Samsung è ovviamente una bestia di potenza e di stile: di certo non ha bisogno di presentazioni. Un design iconico con fotocamere integrate nella scocca, un display Dynamic AMOLED 2X da ben 6.8″ e con risoluzione QHD+ (tecnologia LTPO, 120 Hz, 24 bit e potremmo continuare ancora per un po'). Non mancano un lettore d'impronte ad ultrasuoni, così come un corpo con impermeabilità IP68; abbiamo poi il chipset Exynos 2200, 5.000 mAh di batteria, 45W di ricarica (wireless a 15W) ed una fotocamera stellare con un sensore da 108 MP. Basta chiacchiere: se volete saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione!

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G scende ad un prezzo assurdo: si tratta del minimo storico e l'occasione arriva grazie ai Prime Day 2022 di Amazon. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, disponibile in offerta lampo: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

