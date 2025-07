Apple: Siri diventerà più intelligente con l’AI, ma solo con un aiuto esterno

L’intelligenza artificiale di Apple è finalmente arrivata su smartphone e PC, ma funzionalità e caratteristiche sembrano essere ancora in una fase embrionale del progetto. La compagnia di Cupertino, tuttavia, sta spingendo molto sull’acceleratore e sembra aver messo nel mirino una data ben precisa per il lancio della versione “intelligente” del suo assistente vocale Siri. La brutta notizia, però, e che ci sarà da aspettare ancora diverso tempo a causa dei ritardi.

Siri con AI potrebbe arrivare soltanto nel 2026 con iOS 26.4

Crediti: Apple

Apple Intelligence ha debuttato su iOS 18.1, diventando più funzionale con i successivi aggiornamenti. La roadmap è stata abbastanza serrata fino al lancio di iOS 18.4, quando in primavera l’AI è diventata globale approdando nei principali paesi del mondo, ma i ritardi sono sempre dietro l’angolo. Secondo Mark Gurman, infatti, diverse novità previste come parte di iOS 18 saranno rimandate a iOS 26 e tra queste ci sarà anche la versione con AI di Siri.

Il celebre giornalista, nella sua consueta newsletter per Bloomberg, ha suggerito che Apple abbia avuto non pochi problemi con lo sviluppo della propria intelligenza artificiale, venendo così costretta a rimandare funzionalità cardine degli aggiornamenti. La stessa Apple Intelligence, per esempio, è stata lanciata in ritardo rispetto ad iOS 18 e la medesima situazione potrebbe verificarsi anche con iOS 26.

La nuova versione del sistema operativo per iPhone, infatti, dovrebbe introdurre una versione migliorata di Siri, in grado di conversare e ragionare con gli utenti, ma il debutto potrebbe slittare dall’autunno alla primavera a causa dei tanti ritardi nello sviluppo. Il nuovo Siri, infatti, potrebbe arrivare soltanto con iOS 26.4, nel corso della primavera 2026.

Le ultime indiscrezioni, tuttavia, suggeriscono che Apple stia cercando un aiuto esterno per realizzare la propria visione del nuovo Siri, cancellando quindi gli sforzi interni fatti per l’intelligenza artificiale dell’assistente vocale. Non è escluso, infatti, che la compagnia di Cupertino possa stringere una nuova partnership con OpenAI o Anthropic per realizzare finalmente la nuova versione di Siri con AI.

Ultimo aggiornamento: 1 luglio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le